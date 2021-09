Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg vil ikke ha korona, sier 13 år gamle Oscar Ånes-Foss. Derfor takket han denne uken ja til koronavaksine, selv om han syntes det var litt skummelt.

Han fikk vaksinen på Metro Senter på Lørenskog, like utenfor Oslo. Det handler også om ansvaret for fellesskapet, mener faren.

Henning Foss er med sønnen Oscar til vaksinesenteret i Lørenskog. De synes begge det er godt å få vaksineringen unnagjort. Foto: AKSEL KARLSRUD HAUGEN / NRK

– Det handler litt om å ta en for laget, sier Henning Foss. Han er med sønnen på vaksinesenteret.

Han synes det er en trygghet i at barna får vaksine.

Mange spørsmål

Til nå har over 80.000 unge mellom 12 og 15 år fått vaksine her i landet. Det viser tall fra Folkehelseinstituttet. Det utgjør rundt 30 prosent av alle i denne gruppa.

I Lørenskog kommune opplever vaksinesenteret at foreldre har en god del spørsmål. Mange ringer før de kommer.

Astrid Østegaard Hornstuen, lege ved vaksinesenteret i Lørenskog. Foto: Aksel Karlsrud Haugen / NRK

– Foreldre har en del spørsmål særlig om bivirkninger, komplikasjoner og om det blir aktuelt med en vaksinedose to. Noen lurer også på om det kan påvirke puberteten, sier lege Astrid Østegaard Hornstuen ved vaksinesenteret.

I alt har de satt over 60.000 vaksinedoser på dette senteret. Nær 1.100 vaksiner er satt på unge mellom 12 og 15 år den siste tiden. Det er over halvparten av alle som er i denne gruppa i kommunen, men de hadde ventet flere.

– Vi har fortsatt ledige timer neste uke. Vi håper at flere av de unge griper muligheten og kommer og tar vaksine, sier Hornstuen.

– Hvor viktig er det at barn mellom 12 og 15 år vaksineres?

– I dag er det et økt smittetrykk i kommunen og i samfunnet generelt i denne aldersgruppen. I utgangspunktet har de unge en lav risiko for å bli alvorlig syke av en koronainfeksjon, men ved å la seg vaksinere, så reduseres denne risikoen ytterligere.

- Et tøft valg





Ciaran Carlin er med sønnen Liam Carlin (12) for å ta vaksine. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Det er et tøft valg, sier Ciaran Carlin. Denne uken fulgte han sønnen Liam Carlin (12) til vaksinesenteret.

Han endte likevel med å anbefale sønnen å ta vaksine.

– Jeg tror totalt sett at det er det riktige. Vi må ha en viss tiltro til dem som styrer dette.

– Hva har vært det vanskeligste å ta stilling til?

– Det er det ukjente. Det at ingen vet sikkert om man blir syk av vaksinen, eller hvilke langtidsvirkninger man kan få.

– Likevel endte dere på et ja?

– Det er best for samfunnet. Vi må alle hjelpe til og gjøre vår del, sier Carlin.

Han er med inn i avlukket der de møter sykepleier Ester Rolén.

Liam Carlin (12) kjente stikket så vidt. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

– Det blir godt å få det gjort, å få en vaksine. Det blir bedre da, sier 12 år gamle Liam Carlin før stikket.

Både mamma og pappa mente han burde gjøre det, men han forteller at han fikk bestemme selv.

– Det var greit. Jeg kjente det så vidt, sier han etterpå.

Vurderer dose to

Foreløpig er det bestemt at alle mellom 12 og 15 år får tilbud om en vaksinedose. Det er ikke bestemt om denne gruppen skal få tilbud om en dose to.

– En dose gir en veldig god immunitet og beskyttelse i denne aldersgruppen, sier Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet.

Geir Bukholm, assisterende direktør ved Folkehelseinstituttet. Foto: Eirik Pessl-Kleiven / NRK

Han sier at Folkehelseinstituttet vil komme med en anbefaling om en dose to for denne gruppen innen utgangen av oktober.

Før det vil de blant annet bruke tid på å vurdere erfaringer fra andre land, sier Bukholm.

Han understreker at vaksinering i denne aldersgruppen er et tilbud som den enkelte må vurdere. Likevel ender han med å anbefale vaksine.

– Etter en grundig gjennomgang, så ser vi at det er en fordel å la seg vaksinere, sier han.

