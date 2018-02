Bente Ørberg i fagforeningen Junit er bekymret over utviklingen blant passasjerene Foto: Alem Zebic / NRK

– En kvinnelig renholder hadde sperret av området slik hun skal gjøre, for å rengjøre et herretoalettet. Da kom det en mann inn, dro ned buksa og sa: «Hvis ikke du flytter deg nå, tisser jeg på veggen».

Dette er ett av flere eksempler på trakassering som forhandlingsleder i fagforeningen Junit, Bente Ørberg, foreller at medlemmene har opplevd.

Ansatte ved Oslo lufthavn opplever at passasjerene skjeller dem ut ved gaten, i sikkerhetskontrollen og i taxfreebutikken.

I gaten kan det bli ampert om ikke flyene går eller om de er forsinket, hevder fagforeningen Junit Foto: Peder Bergholt / NRK

– Vi har hatt episoder i gaten hvor folk blir skjelt ut fordi det ikke går fly. Dersom hele flyplassen er stengt, er jo ikke det den ansattes skyld. Folk i taxfreebutikken blir skjelt ut fordi passasjerer må vise boardingkort, selv om dette er regler myndighetene har bestemt, og ikke vi, sier Ørberg.

Det er ofte alkohol med i bildet når passasjerer er ubehagelige, hevder fagforeningen Junit Foto: Peder Bergholt / Avinor

Hun forteller om medlemmer som sier det er ubehagelig å gå på jobb der de opplever å bli krenket av reisende, og at det er en sterk økning av denne type trakassering.

– Folk tror at de har alle rettigheter til å behandle folk akkurat som de vil når de har kjøpt en flybillett til 500 kroner, og det er beklagelig, sier Ørberg.

Ifølge Ørberg er det mer alkohol inn i bildet nå, og folk drikker på flyplassen før de går om bord på flyet. Hun mener dette er et sikkerhetsproblem, og at det må tast alvorlig.

– Sikkerhetsrisikoen kan nok være større enn det myndighetene er klar over, sier Ørberg.

Ber folk om å oppføre seg

SAS informerer nå passasjerer om hvordan de skal oppføre seg Foto: Peder Bergholt / NRK

I serviceskranken hos Sas har de, i likhet med andre flyselskaper, måtte sette opp skilt som forteller passasjerene om hvordan de skal oppføre seg.

Raja Ishfaq opplever å bli truet på jobben av sinte passasjerer Foto: Peder Bergholt / NRK

– Vi har veldig mange passasjerer som blir sinte på oss. De bruker høy stemme og kommer med ufine ord, og noen skjeller oss ut, sier Raja Ishfaq.

– Hvis det for eksempel er dårlig vær og flyplassen er stengt, så gjør vi vårt beste med å hjelpe, men vi kan ikke åpne flyplassen eller trylle frem godt vær, sier Ishfaq.

Avinor tar problemet på alvor

Lasse Vangstein i Avinor sier alle ansatte som føler seg truet eller trakassert må anmelde saken. Foto: Peder Bergholt / NRK

Avinor er kjent med at ansatte i økende grad føler seg truet og trakassert på Avinors flyplasser og Vangstein oppfordrer alle passasjerer om å oppføre seg.

– Vi oppfordrer alle ansatte her på Oslo lufthavn til å anmelde trakassering og trusler, sier kommunikasjonsrådgiver i Avinor, Lasse Vangstein.

Han oppfordrer reisende til å ta høyde for at uforutsette hendelser kan dukke opp, og ikke stresse.

– Folk må utøve vanlig folkeskikk. Husk at alle de som jobber på en flyplass er her for deg, og for at du som reisende skal få det best mulig, avslutter han.