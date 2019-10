80.000 kjører med sommerdekk om vinteren

De fleste ulykker på norske veier skjer i overgangen mellom høst og vinter. Dårlige dekk på kjøretøyet er ofte en medvirkende faktor.

Nå viser det seg at rundt 80.000 personbiler kjører rundt på norske veier med sommerdekk om vinteren, ifølge en fersk undersøkelse fra bilistenes interesseorganisasjon NAF.

– Det er bekymringsverdig når så mange som tre prosent i undersøkelsen svarer at de gjør det. Det utgjør mange biler, sier kommunikasjonssjef Camilla Ryste i NAF til NRK.

Mange kjører med sommerdekk om vinteren i Norge. Dette problemet kjenner også avdelingsleder Per Weberg Larsen på Dekkmann Furuset seg igjen i. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

– Det er som å sende pucken av gårde på isen

Problemet er også kjent for avdelingsleder Per Weberg Larsen på Dekkmann Furuset i Oslo.

De har for tiden mange biler inne for dekkskift, men Larsen sier også at vinterdekkene til flere hundre bileiere ligger til pynt hos dem.

Larsen sammenligner sommerdekk på vinterføre med å spille hockey.

– Det er som å sende pucken av gårde på isen. Den stopper ikke før den treffer vantet, sier Larsen og viser hvilke dekk som gir best veigrep om vinteren.

Camille Ryste i NAF synes det er bekymringsverdig at mange kjører med sommerdekk på vinterføre. Hun mener at det må jobbes med holdningene. Foto: Lokman Ghorbani / NRK

Yngre sjåfører synder mest

Fra 2005 til 2018 har feil eller mangler ved kjøretøy vært medvirkende faktorer til 24 prosent av dødsulykkene på norske veier. Dårlige dekk og hjul var den faktoren som oftest gikk igjen i hele perioden.

Ifølge NAF-undersøkelsen er det de yngste sjåførene som kommer dårligst ut i undersøkelsen.

– Sjåfører mellom 18 og 29 år er overrepresentert blant dem som svarer at de kjører på sommerdekk, sier Ryste.

Ryste sier at det må jobbes med holdninger og at sjåfører må være sitt ansvar bevisst – både for sin egen og andres sikkerhet, og får også støtte fra Larsen:

– Fy! Det er ikke bra. Skjerp dere!