Politiet kjørte med sommerdekk på vinterføre: – Brøt loven

Det var i november 2016 at politipatruljen rykket ut til en trafikkulykke i Rakkestad. Politifolkene valgte å parkere bilen delvis ute i grøfta mens de jobbet på stedet. Da de senere skulle flytte bilen, kom den seg ikke opp på veien.

Det viste seg at politibilen fortsatt hadde sommerdekk – til tross for at meteorologene hadde fått rett i spådommen om snø, og på tross av at politiet hadde advart folk mot å kjøre med sommerdekk.

– Det er galskap å bevege seg ut på veiene uten vinterdekk nå. Har man fortsatt sommerdekk på bilen bør man velge alternativ transport, sa Hans Are Dahl i Veitrafikksentralen til NRK den gang.

Nå har Spesialenheten for politisaker konkludert med at loven ble brutt da politibilen ble brukt til å frakte de involverte i ulykken på vei bort fra ulykkesstedet, skriver VG.

Føreren av politibilen er ilagt et forelegg på 1500 kroner for overtredelse av vegtrafikklovens paragraf 31. Betjenten har vedtatt forelegget.

Skapte debatt

Politipatruljen kom fra Sarpsborg politistasjon. Stasjonssjef Kjetil Lunde sier at han forholder seg til avgjørelsen.

– Vi har sendt inn rapportene og begrunnet våre rutiner, og så har spesialenheten kommet fram til sin konklusjon. Den oppfatter jeg er tatt på et godt, juridisk grunnlag, sier han.

Hendelsen skapte sterke reaksjoner da den ble kjent. Blant annet fordi politiets jurist bestemte at politibetjenten ikke skulle bli fratatt førerkortet.

Tidligere på dagen hadde nemlig politiet i Oslo gjennom VG uttrykt at kjøring på sommerdekk ville føre til beslagleggelse av førerkortet.

Spesialenheten konkluderer også med at det ikke er grunnlag for tap av førerrett i saken. Stasjonssjef Lunde forstår at folk reagerer.

– Jeg gjør det, men jeg mener også at man skal stole på Spesialenheten for politisaker i denne saken. Jeg oppfatter at de har gjort en grundig etterforskning der de har vurdert hendelsen opp mot utrykningen de var satt til å gjøre, sier han.

– Var dere ekstra påpasselige med vinterdekkene denne sesongen?

– Det er vi egentlig alltid, selv om det i ettertid kan diskuteres hvor flinke vi var etter den aktuelle hendelsen. Men vi har ikke blitt noe mindre flinke, og så får vi håpe at vi slipper flere slike hendelser i framtida, sier Lunde.

– Jeg opplever at avgjørelsen er tatt på et godt, juridisk grunnlag, sier stasjonssjef Kjetil Lunde ved Sarpsborg politistasjon.

Straffet etter å ha kjørt bort fra ulykkesstedet

Konklusjonen fra Spesialenheten tyder imidlertid på at betjenten ikke ville ha blitt straffet, dersom hun hadde latt bilen stå etter at brannvesenet hadde reddet den opp av grøfta.

Veiene skal ha vært bare nesten helt fram til ulykkesstedet, og betjenten som kjørte skal ha holdt gangfart de siste hundre meterne med isete veier. Spesialenheten mener denne kjøringen ikke var beviselig uaktsom.

Men etter at politibilen var reddet opp på veien av brannvesenet, kjørte patruljen personene som var involvert i trafikkuhellet bort fra stedet. Det til tross for at sjåføren visste at det var sommerdekk på bilen.

«A (politibetjenten) kjente da til at det var glatt på stedet og at bilene hadde sommerdekk. A skulle latt bilen stå, eventuelt ha satt på vinterdekk eller kjetting» skriver Spesialenheten i sin avgjørelse.