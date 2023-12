I 2022 ble det bygget 6360 nye hytter og fritidsboliger i Norge, viser ferske tall fra SSB. 81 prosent av disse ble bygget i tettbygde områder. Hyttefelt rundt om i landet ser bare ut til å bli større.

– Dette er en ventet utvikling. At stadig flere nye hytter bygges i tettbygde hytteområder er en trend som har vedvart i ganske mange år nå, sier hytteforsker ved Høgskolen i Innlandet, Tor Arnesen.

Totalt er det mer enn 481.000 hytter og fritidsboliger i Norge. 52 prosent av disse ligger i tettbygde områder.

Dette er to tall som begge ligger an til å bli høyere i årene som kommer, mener Arnesen.

Han peker på flere årsaker til at stadig flere hytter bygges i tettbygde hyttestrøk.

Hytteforsker Tor Arnesen fra Høgskolen i Innlandet. Foto: Privat

– For det første har kommunene blitt veldig mye strengere når det gjelder spredt bygging av nye hytter. Det skjer omtrent ikke lenger. Og hvis man ønsker å bygge moderne fritidsboliger, må man holde seg til etablerte områder der man har tilgang på vei, vann, avløp og lignende, sier han.

Vil ha brems

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen, sier til NRK at de nye tallene fra SSB viser at hyttebyggingen i Norge er på et altfor høyt nivå.

Leder i Naturvernforbundet, Truls Gulowsen. Foto: Ksenia Novikova / NRK

– At det i 2022 er blitt bygd hele 6360 nye hytter, er urovekkende. Generelt er det bra at 81 prosent av de nye hyttene er bygget i tettbygde områder, men det betyr likevel 1200 nye hytter i områder som ikke er det, sier han.

Naturvernforbundet vil ha brems i hyttebyggingen, og et forbud mot nye hyttefelter.

– Hyttebygging gir betydelige inngrep i natur, med negative konsekvenser for biologisk mangfold og klima. Selv om hyttene bygges i tettbygde strøk, spiser jo de nye hyttene arealer som gjør at disse områdene eser ut, sier Gulowsen.

Hytter i Holtardalen på Rauland i Vinje. Foto: KEN MARCUS CHRISTENSEN

Tror ikke utviklingen avtar

Hytteforsker Arnesen tror ikke at det ligger an til brems i utbyggingen av nye hytter.

– Siden 70-tallet har det blitt bygget mellom 5000 og 7000 nye hytter i året. Jeg synes ikke at det er noe som tyder på at utviklingen kommer til å avta, sier han.

Selv om mange i disse tider kjenner høye renter og prisvekst på kroppen, legger Arnesen til at den grunnleggende situasjonen i Norge fremdeles er solid.

– Vi må også huske på at hytter og fritidsboliger først og fremst er luksusprodukter. Hyttemarkedet i Norge er jo et uttrykk for et relativt høyt forbruksnivå. Både av varer og tjenester, sier Arnesen.