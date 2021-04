Miriam Songo står i en kø av studenter med kofferter. De er på vei inn til et midlertidig senter som er satt opp for evakuerte elever. Der skal de få vite hvor de skal bo i dagene framover.

– Jeg var redd for at jeg skulle dø der inne på rommet mitt. Røyken var overalt. Vi har flere ganger øvd oss på hva vi skal gjøre under brannøvelser. Likevel var det ingen som fulgte retningslinjene fordi vi fikk panikk, forteller Songo.

Søndag 18. april begynner det å brenne i fjellene nær Table Mountain i Cape Town. Frivillige bruker våte håndklær for å prøve å stanse brannen. Brannen sprer seg raskt til Universitetet i Cape Town. Brannmennene kjemper for å stanse flammene i biblioteket til ingen nytte. Her oppbevares historiske bøker og dokumenter. Helikoptre henter vann i universitetets svømmebasseng og forsøker å slukke brannen i biblioteket. Biblioteket som kalles Jagger Library etter at brannen var slukket på universitetet. 150 brannmenn blir satt inn for å stanse brannen fra å spre seg. Flammene står tett på en av hovedveiene som ligger ved siden av byens største offentlige sykehus. Det er over 30 varmegrader og det blåser kraftig. Brannen sprer seg fra universitetet på den andre siden av Table Mountain og inn mot sentrum av byen. Dagen etter har brannen spredt seg tett inn på bebyggelsen i boligområdet Vredehoek. Beboerne evakueres klokken tre natt til mandag. Brannen kommer helt inn til husgjerdene i Vredehoek. Brannmennene prøver å slukke brannen utenfor gjerdene, mens naboene vanner hagene sine med hageslanger så godt de kan. En ensom brannmann ser på at brannen på Table Mountain kommer nærmere og nærmere bebyggelsen. Senere den kvelden brenner det fortsatt i åssiden mellom fjellet Devil's Peak, eller djevelens fjelltopp, og Table Mountain.

Varmt og sterk vind

Morgenen søndag 18. april hadde Songo fri fra universitetet. Likevel ble dagen raskt preget av dramatikk. Ved 9-tiden fikk brannvesenet melding om at det hadde begynt å brenne i fjellsiden like ved universitetet.

150 brannmenn jobbet etterhvert iherdig i fjellsiden for å prøve å stanse brannen fra å spre seg. Flammene spredte seg raskt i over 30 varmegrader og sterk vind.

Restauranten ved minnesmerket Rhodes Memorial var et av de første områdene som ble rammet av brannen. Her eksploderte flere gassbeholdere før brannen fortsatte videre.

150 brannmenn fra Cape Town Fire and Rescue Service ble sendt ut søndag 18. april. Tre dager senere var brannen fortsatt ikke slukket. Foto: RODGER BOSCH / AFP

Dag nummer tre

Etter tre dager med intens jobbing jobbet brannmennene fra Cape Town Fire and Rescue Service fortsatt med å slukke storbrannen tirsdag ettermiddag. Det melder lokale myndigheter i provinsen Western Cape der Cape Town ligger.

Flere helikoptre har blitt satt inn fordi brannen har spredd seg på Table Mountain. Fem brannmenn er så langt skadet og én er fortsatt på sykehuset.

Nå samler politiet videoer fra overvåkingskameraer i byen i håp om å finne ut hvordan brannen startet. En person er allerede arrestert, mistenkt for å ha tent på en andre brann de siste dagene.

Brannvesenet jobbet tett opp til bebyggelsen i Vredehoek. Boligområdet ligger ved foten av Table Mountain. Foto: Trygve Heide

Det verdifulle biblioteket

Store røykskyer veltet ut av biblioteket med historiske dokumenter og bøker da NRKs korrespondent og fotograf ankom universitetet.

Det drønnet på plassen foran universitetet hver gang et nytt helikopter kom flygende over hodene våre. Helikoptrene fraktet vann fra universitetets svømmebasseng og slapp det ned over biblioteket mens det kom flammer ut av vinduene.

Brannmennene forsøker å stanse brannen inne i Jagger Library på Universitetet i Cape Town. Foto: RODGER BOSCH / AFP

Dagen etter var det bare ruiner igjen av det gamle bygget. Her oppbevarte universitetet dokumentasjon av kampen mot apartheid, verdifull kunst og historiske skrifter som det ikke finnes kopier av. En viktig del av Sør-Afrikas historie lå igjen i asken.

Beboere evakuert

Mandag spredte brannen seg til den andre siden av fjellet. I boligområdet Vredehoek ved foten av Table Mountain var det så sterk vind at vi nesten ikke klarte å stå på beina. En mann prøvde fortvilet å vanne langs gjerdet av eiendommen sin med en hageslange. Bare meter utenfor brant det i vegetasjonen.

Frivillige hjalp brannmannskapene. Røyken lå tjukt over et stort område og bredte seg inn i bebyggelsen utover dagen den 18. april. Foto: MIKE HUTCHINGS / Reuters

I nærheten møtte vi Heinrich Hanekom, som er en av flere tusen som hadde blitt evakuert det siste døgnet. Han satt og fulgte med i bilen sin sammen med kjæresten.

– Vi ble evakuert klokken tre om morgenen. Vi er redd for huset vårt, så vi tør ikke annet enn å følge med litt på avstand.

Heinrich Hanekom står og ser på en sky av røyk over huset sitt i Vredehoek. Han er redd for at hjemmet skal bli tatt av brannen. Foto: Trygve Heide

Mens vi stod sammen med Hanekom veltet det stadig mer røyk over området der hjemmet hans ligger.

– Jeg er bekymret, for dette ser ikke ut til å være under kontroll.

– Usikker på framtiden

Universitetet i Cape Town forsøker nå å finne framtidige løsninger som kan hindre bygningene fra å være så utsatt for branner. Samtidig må 2000 evakuerte studenter innlosjeres på hotell og i andre boliger.

Miriam Songo lurer på hvor hun skal bo de neste dagene. Hun har med seg en blomstrete bag med de eneste eiendelene hun fikk med seg.

– Heldigvis klarte jeg å komme meg ut fra universitetsbygget sammen med noen andre elever. Men det var veldig skremmende. Nå vet jeg ikke hvor jeg skal gjøre av meg de neste dagene. Trolig skal jeg bo på hotell først, men så vet jeg ikke hvor det nye hjemmet mitt blir, sier Songo.