15-åring funnet død etter bruk av syntetisk stoff

– Det ble beslaglagt et stoff på rommet hans som etter analyse viste seg å være karfentanil. Vi antar stoffet er bestilt via det mørke nettet, sier lederen av voldsavsnittet i Oslo politidistrikt, Stein Olav Bredli.

Politiet sier de ikke er kjent med at stoffet karfentanil er påvist i Norge tidligere, og har ikke grunnlag for å si at stoffet er i omløp i markedet.

Karfentanil beskrives som et ekstremt potent opioid, og er dødelig i svært små doser. Det anslås å være 10.000 ganger sterkere enn morfin.

– Det er betydelig sterkere enn alle kjente narkotiske stoffer, og kan også være dødelig ved berøring, sier Bredli til NRK.

«Bruksområdet av stoffet er beregnet til større dyr, som eksempelvis elefanter,» skriver politiet.

Politiet skriver at stoffet var hvitt og melisaktig, men at det også kan være blandet i andre former og konsistenser.

Stengte konto på «det mørke nettet»

Karfentanil tilhører gruppen fentanyler, men er rundt 100 ganger sterkere. Kripos gikk ut med en advarsel mot stoffet furanylfentanyl etter at en kvinne ble funnet død i en leilighet i Stavanger.

Hun hadde kjøpt det hun trodde var det beroligende middelet Xanax, men som viste seg å være furanylfentanyl.

Ifølge Kripos omsettes dette stoffet gjerne i nesesprayflasker. Karfentanil kommer både som pulver og tabletter.

I vinter ble en ung gutt funnet omkommet i Oslo, og dødsfallet knyttes til inntak av karfentanil i pulverform, trolig kjøpt på det mørke nettet.

Smugles i posten

Kripos og politiet i Bergen har tatt beslag i en selgerkonto på det mørke nettet, og to personer er siktet for å ha brukt skjulte markedsplasser på internett til å selge stoff.

Det er registrert fire beslag av fentanyl, ett beslag av acetylfentanyl, tre beslag av furanylfentanyl og ett av karfentanil siden 1. januar i fjor.

Det er bekreftet minst to dødsfall knyttet til furanylfentanyl og karfentanil i Norge.

«Det er grunn til å tro at fentanyl-preparater i ulike varianter smugles inn til Norge med post», skriver Kripos i en pressemelding.

– Såvidt vi vet har det aldri tidligere blitt gjort beslag av dette stoffet, og det er første gang Kripos har gjort analyser av det. Frykten er at flere skulle finne på å bruke et slikt stoff, men det er ingen indikasjon på at det er mye av dette i omløp, sier Bredli.

15-åringen som ble funnet død var kjent fra politiet fra før etter at han forsøkte å innføre narkotika fra utlandet.