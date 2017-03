Kripos advarer mot stoff som er 20 til 50 ganger sterkere enn heroin

15. februar gikk Kripos sammen med politiet i Bergen til aksjon mot en adresse i bergensområdet.

En mann i 20-årene ble pågrepet og siktet for salg av det livsfarlige narkotiske stoffet Furanylfentanyl. Kort tid etter ble også en 23 år gammel mann fra bergensområdet pågrepet og siktet for omsetning av stoffet.

Omsetningen skal blant annet ha skjedd på det mørke nettet.

– Furanylfentanyl er svært mye farligere enn mange andre stoffer. 20 til 50 ganger sterkere enn heroin. Erfaringer fra utlandet viser at når dette introduseres i rusmiljøer, ser vi store utslag på overdosestatistikken, sier politiadvokat Ole Kristian Bjørge i Kripos, til NRK.

Han sier at stoffet er relativt nytt på det norske markedet.

– Vi frykter at det har blitt spredt og blir spredd i rusmiljøet i Norge, og potensielt også til andre miljøer via det mørke nettet, sier Bjørge.

Det var BT som først omtalte saken.

Kripos advarer

Furanylfentanyl er et syntetisk opioid, og blir brukt som medisinsk narkosemiddel. Det er et svært potent stoff. Svært små mengder kan gi flere tusen doser. Stoffet omsettes både i pulver og i flytende form, blant annet på nesesprayflasker.

– Det er tatt beslag i små mengder, men det kan gi mange doser og er svært farlig, sier Elisabeth Drange, senioringeniør i Kripos' seksjon for narkotikaanalyse i en pressemelding.

Kripos advarer på det sterkeste mot å kjøpe og bruke stoffet.

NESESPRAY: Furanylfentanyl omsettes både i pulver og i flytende form, blant annet på nesesprayflasker. Foto: KRIPOS

Solgt på det mørke nettet

Kripos mistenker at fentanyl har blitt solgt fra en av brukerprofilene de to siktede står bak, og at stoffet er i omsetning på det mørke nettet.

– Det mørke nettet kjennetegnes ved at det er nettsider der brukernes anonymitet sikres ved hjelp av ulike krypteringsverktøy. Det betyr at vi ikke kan spore ip-adresser på samme måte som vi kan gjøre på det regulære nettet, sier Bjørge.

Han understreker samtidig at politiet har verktøy og metoder for å identifiserer de involverte på slike sider.

– Kartlegger omfanget

Den eldste av de to siktede sitter varetektsfengslet i Bergen, siktet for grov narkotikakriminalitet. Den andre mannen er siktet for mildere forhold, og er løslatt. Bjørge ønsker ikke å kommentere hvilken tilknytning de to har til hverandre.

– Vi jobber nå videre med å kartlegge virksomheten. Både omfanget i tid og mengde, og hvem som har deltatt, sier politiadvokaten.