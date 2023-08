11 skadd etter at buss kjørte inn i skole i Oslo

En rutebuss har kjørt inn i Vahl skole i Oslo.

– Klokken 22 fikk vi melding om trafikkulykke, med buss som har kjørt av veien og inn i en bygning ved skolen, sier innsatsleder Sven Bjelland.

Det er mye nødetater ved Vahl skole, der en buss har kjørt av veien og kollidert. Foto: Martin Skjæraasen / NRK

To personer er kritisk skadd. Flere er lettere skadd. Det er ingen omkomne, sier Bjelland.

Ingen personer er siktet i saken.

Det er for tidlig å si noe nøyaktig om hva som har skjedd, sier innsatsleder Bjelland.

– Vi jobber med teknisk etterforskning. Undersøker bussen og veibanen og avhører de som var om bord og folk rundt, sier Bjelland.

Fraktet til sykehus

De to kritisk skadde er fraktet til Ullevål sykehus. Ytterligere en person er sendt til Ahus.

– Det var uoversiktlig da vi kom. Alle skadde var passasjerer på bussen, sier Bjelland.

Innsatsleder for helse, Bjørn Nuland, sier det er seks personer som kjøres til legevakten.

Politiet har ingen indikasjon på at hendelsen er noe annet enn en ulykke, sier operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter til NRK.

Oslo 110-sentral meldte at flere skal være fastklemt, men at disse nå er frigjort.

– Vi er på stedet med totalt syv biler. Det er dramatisk melding, så vi sender godt med ressurser med en gang, sier vaktkommandør Eirik Fredriksen i Oslo brann- og redningsetat (OBRE) til NRK.

Havarikommisjonen varslet

Politiet fikk telefon om hendelsen fra sivilpoliti som befant seg i området. Politiet var ikke involvert i hendelsen.

– Vi har prioritet på å hjelpe de skadde og frakte de til videre behandling. I etterkant av det er det etterforskning av hendelsen som gjelder, sier Nysæter.

Statens havarikommisjon og Ulykkesanalysegruppa til Statens vegvesen er varslet om hendelsen, opplyser politiet.

Foto: NTB

Fredriksen i OBRE sier de sikrer skadestedet, og bistår med førstehjelp og beredskap.

Politiet skriver på Twitter/X at gatene rundt og inn mot krysset Vahls gate og Jens Bjelkes gate er sperret. Trafikanter får beskjed om å kjøre andre veier for å gi nødetatene fri flyt.

– Her blir det stengt lenge fremover. Her bruker vi den tida vi trenger for å undersøke hva som har skjedd, sier innsatsleder Bjelland.

Vitne: – Så mange skadde

Abdi Fatah Mohamad ble vitne til hendelsen. Han hjalp skadde som kom ut av bussen.

– Jeg så det kom flere skadde ut av bussen. Jeg hjalp dem. Så kom politiet, sier Fatah Mohamad til NRK.

Han sier hendelsen skremte ham. Han jobber på sportsklubben Sterling som ligger i området, og løp dit for å hente førstehjelpsutstyr.

Foto: NTB

Martin Skjæraasen, som til vanlig jobber i NRK, kom kjørende i en bil før området var blitt sperret av.

Han forteller at han gikk ut av bilen og så folk utpå kunstgressbanen som var skadet.

– De fikk behandling av sånn som jeg så det både ambulansefolk, politifolk og kanskje også noen sivile, folk som tilfeldigvis var her.

Han forteller at det var uoversiktlig og dramatisk.

– Frontruta var smadra. Det var åpenbart at det var noe alvorlig som hadde skjedd.

Busselskapet undersøker

Administrerende direktør Bent Kjersem-Drageset i Connect Bus City Norge bekrefter at det var en av deres busser som var involvert i ulykken.

– Vi jobber med å få oversikt over hendelsesforløpet, og håndterer dette i tråd med rutinene våre for beredskapshendelser, så får vi håpe at vi etter hvert får mer klarhet i hva som har skjedd, sier han til NRK.

Vahl skole er en barneskole, og ligger i Herslebs gate i bydel Gamle Oslo.