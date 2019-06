10.000 i bemanningsbransjen får nye kontrakter etter «historisk milepæl»

Fellesforbundet og NHO går sammen om en ny arbeidsavtale for ansatte i bemanningsbransjen. Avtalen skal nå signeres av alle innleide ansatte innen bygg og anlegg som er medlem av organisasjonene.

– Vi snakker om cirka 10.000 ansatte som kommer til å få nye arbeidsavtaler nå. En historisk milepæl, sier direktør i NHO Service og Handel, Anne-Cecilie Kaltenborn om samarbeidet med Fellesforbundet.

Fellesforbundet og NHO har vært i samtaler om den nye arbeidsavtalen gjennom det siste året. Resultatet ble en standardkontrakt som også Fellesforbundet kunne slutte seg til.

– Det som har vært situasjonen for mange er at de har sittet og ventet på brakka på en SMS for å få et oppdrag. Den situasjonen skal nå være over. Vi går over i en ny fase i hele bemanningsbransjen, sier nestleder i Fellesforbundet, Steinar Krogstad.

– Viktigste vi kunne gjøre

Den spente situasjonen i bransjen har vært et brennhett tema både i mediene og på Stortinget det siste året.

Stortinget vedtok endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår, for å hindre sosial dumping og uverdige forhold i bemanningsbransjen.

Bransjen leier ut arbeidstakere til særlig bygg- og anleggsbransjen, og de fleste av arbeiderne er fra Øst-Europa.

Men bransjen har blitt kritisert for å forsøke å omgå reglene. NRK har det siste året rettet søkelyset mot uverdige forhold i byggebransjen gjennom flere saker:

På Stortinget har både Rødt og Arbeiderpartiet tatt til orde for et forbud mot innleid arbeidskraft.

– Nå har det heldigvis ikke vært noe flertall for det, sier Kaltenborn.

Hennes medlemmer kan dermed fortsette driften, men med nye retningslinjer å forholde seg til.

– Det har vært utfordringer gjennom lang tid. Det at vi nå får en felles kontrakt for de ansatte i bemanningsbyråer som leies ut til bygg og anlegg var derfor noe av det viktigste vi kunne gjøre nå, sier Kaltenborn.

Fellesforbundet har tidligere vist NRK kontrakter som viser en ansettelsesprosent så lav som fem prosent. Nå har Fellesforbundet og NHO blitt enige om at 80 % bør være målet. Foto: Tormod Strand / NRK

Får faste stillinger

Et sentralt mål med de nye arbeidskontraktene er at flest mulig i den utsatte bemanningsbransjen skal få en stilling på minst 80 prosent.

– Bakgrunnen er at de fleste ansatte i bemanningsbransjen er utenlandske. De ønsker å reise hjem i utvidede friperioder knyttet jul, påske og sommer, og gjerne en periode på høsten. Da blir stillingen veldig fort ned mot 80 prosent, forklarer Steinar Krogstad i Fellesforbundet.

Men selv om arbeidskontraktene inneholder en del minstekrav, sikrer de også fleksibilitet, ifølge NHO Service og Handel.

– Arbeidstakere vil fortsatt ha mulighet til å ta og andre jobber oppdrag i tillegg til det man har innenfor ett bemanningbyrå. Det har vært en tradisjon i denne bransjen lenge, og det er også videreført i den nye arbeidskontrakten.

Kan planlegge ferie

Han legger ikke skjul på at det nye arbeidsmarkedet har vært krevende.

– En del av de arbeidsavtalene som har vært har vi vi vært veldig kritiske til. Vi har sagt i mange år at de har bragt løsarbeidersamfunnet tilbake i arbeidslivet. Han poengterer:

– Derfor er vi veldig fornøyde med at vi nå er kommet til enighet om kontrakter som vil gi arbeidstakere i bemanningsbransjen den samme forutsigbarheten som vi har i alle andre deler av arbeidslivet.

I en pressemelding om saken beskriver NHO samarbeidet med Fellesforbundet som en «historisk milepæl».

– Heldigvis har vi jo god tradisjon for å samarbeide nettopp om ting som dette. Det er heldigvis også slik at når arbeidstaker og arbeidsgiver blir enige, så er det stor sannsynlighet for at det faktisk også kommer til å bli slik, sier Kaltenborn.

Også Fellesforbundet er optimister:

– Vi kommer til å få tilbakemeldinger fra våre lokale fagforeninger om hvordan det går. Forhåpentligvis blir det positive tilbakemeldinger, men hvis ikke vil vi selvfølgelig ta opp med NHO gjennom vårt samarbeid.