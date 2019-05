Anklager Statsbygg for ulovlig innleie av arbeidskraft

Entreprenøren opplyser at innleie fra bemanningsforetak på elektro-arbeidet er oppe i 60–70 prosent, men hevder omfanget er innenfor loven.

Statsbygg bygger nytt veterinærinstitutt og et nybygg til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås i Akershus.

Dette er en av Norges største byggeplasser, med over 700 arbeidere fra 25 ulike entreprenører.

Planen er innflytting neste sommer.

Statsbygg bygger nytt veterinærinstitutt, og nybygg til Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås i Akershus. Foto: Tormod Strand / NRK

Men EL og IT Forbundet mener Statsbygg ikke opererer innenfor loven.

Mye av arbeidet som utføres av østeuropeiske arbeidere i bemanningsbyråer er ulovlig, mener fagforeningen.

– Elektrikerkontrakten her er en skandale når det gjelder ulovlig innleie, sier Jan-Ole Evensen i Elektromontørenes forening i Oslo.

Bekjempe sosial dumping

Debatten om bemanningsbyråer i byggebransjen har gått høyt denne vinteren – spesielt etter at NRK Dagsrevyen i februar fortalte om kontrakter med stillingsprosenter ned i 5 prosent.

Ifølge Fellesforbundet var det for omgå en innstramming som Stortinget vedtok i fjor.

Målet med innstrammingene var å bekjempe sosial dumping i byggebransjen.

Statsbygg lovet i februar å rydde opp i egne rekker.

– Baserer daglig drift på innleie

Men nå mener EL og IT Forbundet at Statsbygg bidrar til sosial dumping, ved at elektrikerarbeidet i stor grad gjøres av innleid arbeidskraft.

– I forarbeidene og bakgrunnen for lovendringen som Stortinget gjorde, står det helt klart at man ikke har lov til å drifte den daglige virksomheten på innleie. Og det er det vi mener har skjedd hele veien. Man har basert seg på å gjennomføre sin daglige virksomhet med innleie, helt fra starten av, sier Jan-Ole Evensen.

Bedriften som fikk kontrakten på elektrikerarbeidet på Campus As, R2S, ble opprettet for å få nettopp den kontakten.

De avviser at innleien de driver er ulovlig.

– Når vi har arbeid av midlertidig karakter for å kunne møte ekstra omfattende topper i arbeidet, er det lovlig å leie inn arbeidskraft for å dekke inn et midlertidig behov, sier daglig leder i R2S, Eirik Helgøy, til NRK.



Men han bekrefter at de har svært mange innleide.

– Nå har vi om lag 60-70 prosent innleide av den arbeidsstokken vi har her, sier Helgøy.

Eirik Helgøy, daglig leder i R2S Elektro, innrømmer høy grad av innleie, men avviser at der er ulovlig. Foto: R2S Eletro

Det er Statsbygg som er ansvarlig byggherre. De var ikke kjent med hvor mye innleie det er på elektro-delen av prosjektet.

– Det er tall som vi ikke kjenner oss igjen i, og som jeg ikke kan bekrefte, sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen.

Det er Statsbygg som er ansvarlig byggherre. De var ikke kjent med hvor mye innleie det er på elektro-delen av prosjektet. Det sier administrerende direktør i Statsbygg, Harald Nikolaisen. Foto: Siri Vålberg Saugstad / NRK

Lave stillingsprosenter

Et annet problem på Campus Ås, ifølge fagforeningen, er at mange av elektrikerne i bemanningsbyråene har lave stillingsprosenter.

Dette er noe Statsbygg erkjenner som et problem.

– Når vi gjør stikkprøver sammen med LO-koordinator så finner vi altfor ofte veldig lave stillingsprosenter. Vi mener dette ikke er forenlig med en effektiv anleggsdrift. Så dette er noe vi må adressere enda tydeligere framover, sier Nikolaisen.

Statsbygg mener at en stor andel innleie har flere negative konsekvenser, blant annet faren for sosial dumping og uverdige ansettelsesforhold.

Både Statsbygg og entreprenøren R2S sier årsaken til høy grad av innleie er endrede planer, og frister som må holdes. Både Statsbygg og entreprenøren mener innleien av arbeidskraft er innenfor lovens rammer, og ikke et eksempel på sosial dumping.

NRK fortalte i februar om kontrakter i byggebransjen ned mot 5 prosent i bemanningsbyråer. Foto: Tormod Strand / NRK

Det er fagforeningen dypt uenig i.

–Det som skjer her er en dødsspiral på innerskjær i forhold til arbeidslivet vårt, og hvordan det vil bli i framtiden, sier Jan-Ole Evensen i Elektromontørenes forening.