19 år gamle Julie Knædal Ånderbakk er fiskelærling om bord i en tråler.

Det har hun vært siden august i fjor.

Sammen med ti karer på båten drar hun opp tonnevis med fisk hver eneste dag.

NRK har tidligere fortalt om kvinnelige fiskere som opplever grov seksuell trakassering om bord i fiskebåtene.

De siste to årene har myndighetene sendt fiskere på kurs for å hindre seksuell trakassering i fiskerinæringen.

I tillegg er det satt av flere millioner kroner til likestillingsarbeid, med mål om å rekruttere flere kvinner til fiskeryrket.

I fjor høst fortalte likestillingsombud Bjørn Erik Thon at det fortsatt er høye tall for hvor mange som utsettes for trakassering.

Julie (19) i aksjon på fiskebåten

Samtidig understreket han at det skjer mye positivt.

Det kan fisker Julie skrive under på. Hun forteller at hun er del av den nye generasjonen fiskere. Der menn og kvinner jobber side om side om bord i båten – uten at det er noen stor «greie».

– Vi er en ny generasjon som er vant med at menn og kvinner jobber sammen. Jeg opplever ikke noe forskjellsbehandling. Jeg gjør akkurat samme arbeidsoppgaver som resten av mannskapet.

Fiskelærlingen pleier å ha brovakt sammen med skipper og kaptein om bord i båten. Da er det viktig å holde seg våken. Foto: Johannes Sæheim Pedersen

Det er tidlig i februar, gradestokken viser seks blå, og for en gangs skyld skinner sola over havna i Bodø.

En fiskebåt på 229 fot ligger godt fortøyd til kaia.

Oppe i styrehuset møter vi den yngste fiskeren i rederiet.

Hun vil til livs alt snakket om at fiskerinæringa bare er trakassering og diskriminering.

– Jeg tror det er litt opphaussa. Selv har jeg aldri opplevd det, og jeg tror ikke det er så mange som har opplevd det.

For ti år siden var det rundt 250 registrerte kvinner i fiskermanntallet. I dag er det nesten dobbelt så mange.

– Helt uakseptabelt

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth er veldig fornøyd med trenden.

– Vi er veldig fornøyd med at det stadig er flere kvinner i næringen. Målet er at kvinner skal ha like muligheter som menn til å jobbe i denne næringen, slik at de kan velge selv, sier ministeren om tallene.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth tror mediedekningen av diskriminering i fiskenæringa de siste årene har vært en øyeåpner, og at søkelyset har bidratt til endringer. Foto: Håkon Lie / NRK

– Hvilke tiltak mener ministeren er nødvendige for å sikre et trygt og inkluderende arbeidsmiljø for alle ansatte i næringa?

– Det er nok ingen enkel løsning på utfordringene. Det må legges bedre til rette for at flere kvinner velger å bli fiskere og blir værende i yrket lengre. Her må både næringen og myndighetene bidra.

Ministeren legger til at det fortsatt er en jobb å gjøre når det kommer til diskriminering i næringa.

– Diskriminering i fiskerinæringa på grunn av kjønn er helt uakseptabelt. Vi er absolutt ikke i mål med dette arbeidet. Det må jobbes målrettet og kontinuerlig med holdningsskapende arbeid for å skape en positiv kultur som får kvinner til å søke seg til fiskerinæringen, sier Myrseth.

– Var nok litt sjalu

På videregående var Julie eneste jente i klassen. Hun var først ute med å få tilbud om lærlingplass.

Det skapte reaksjoner fra resten av elevene i klassen.

– Jeg fikk høre at det var fordi jeg var jente. De var nok litt sjalu. Det er vanskelig å få lærlingplass i bransjen, så man må jobbe virkelig hardt for å få plass.

Trålposen bak Julie kan dra hundrevis av fisk om gangen. På det meste har båten hatt med seg 2400 tonn tilbake til land. Foto: Privat

Trålpose full av småfisk. Julie forteller at de kan ha inntil 900 tonn fisk i posen. Foto: Privat

De siste årene har det vært mange saker i media som viser at det kan være tøft å være kvinne om bord.

I slutten av mars 2023 fikk en fiskeriarbeider fra Finnmark servert en bot på 12.000 kroner for trakassering av to kvinnelige fiskeriinspektører.

Fiskeren skal ha hintet om det nordnorske begrepet «haill».

– Hvis noen hadde sagt det til meg så hadde jeg ikke reagert. Det er en intern spøk blant fiskere. Til og med jeg slår den av og til. Når jeg ikke har vært på båten har det ikke blitt fiksa haill, sier bodværingen spøkefullt.

Julie forteller at kulturen i næringa kan være litt røff, men at det ikke er et problem. Foto: Johannes Sæheim Pedersen

Selv om hun personlig ikke har opplevd kjønnsdiskriminering eller trakassering i fiskenæringa, er hun fullt klar over at andre kvinner har slike erfaringer.

– Ikke noe tema

Skipper på MS Kvannøy, Karl-Arne Johansen, bekrefter at det ikke er noe forskjellsbehandling på båten.

– Nei, det er det ikke. Dette er jo en stor båt, og det er jo ikke de tunge takene som det gjerne var før. Det er mer maskinell drift mer kraner, vinsjer og andre hjelpemidler, sier Johansen.

Skipper Karl-Arne Johansen forklarer at kjønnsdiskriminering ikke er et tema om bord på fiskebåten. Foto: Privat

– Hvordan jobber dere for å unngå trakassering og diskriminering om bord?

– Vi gjør egentlig ingenting med det, for det er ikke noe tema. Vi er jo voksne folk, så det handler om å oppføre seg ordentlig, sier skipperen.

Johansen sier det er flott å ha kvinner om bord på båten, og at det gjør noe med miljøet.

– Det spriter det litt opp. Vi blir jo en veldig sammensveiset gjeng, så det gjør noe med litt ekstra input og holdninger til folk, sier Johansen.

Krav om egen lugar

Bjørn Willy Hansen er opplæringskonsulent i OKNN. Han forteller at ingen lærlingebedrifter i regionen sier nei til lærlinger.

– OKNN har totalt 75–80 lærlinger i Fiske og fangst. Tallet er stabilt, og flere fartøy etterspør lærlinger dette er positivt, sier Hansen.

Bjørn Willy Hansen forteller at det er en lav kvinneandel i fiske og fangst-faget på videregående skoler, men at de jobber aktivt med rekruttering. Foto: Opplæringskontoret for Nordre nordland

Ifølge tall fra Utdanningsdirektoratet var det 360 lærlinger i fiske og fangst-faget på landsbasis i 2022. Av disse var det 30 jenter.

– Jenter et ettertraktet i fiskerinæringen. De store rederiene ønsker jenter inn i yrkene, sier Hansen.

Opplæringskontoret stiller krav til fartøy som ønsker kvinnelige lærlinger.

– Vi har satt som krav at jenter om bord skal ha egen lugar. Det er ikke noe problem å være jente ute på sjøen, det må bare tilrettelegges. Det er litt av jobben vi skal gjøre, avslutter Hansen.