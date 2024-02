– Jeg synes det blir veldig feil å promotere størrelse XXS, men ikke XXL. Det blir helt feil, sier Victoria Elisabeth Andal (24).

I forrige uke ble det klart at H & M-eide Monki kutter flere av størrelsene i sitt utvalg. Det er størrelsen XXL og jeansstørrelser over 34 som ryker fra sortimentet.

Avgjørelsen har fått flere til å reagere. På sosiale medier hagler det kommentarer fra misfornøyde kunder.

Andal er en av dem.

Eller, tidligere kunde. Andal er nemlig tydelig på at hun ikke vil besøke butikken igjen.

– Jeg kommer ikke til å dra tilbake hvis de ikke går tilbake på dette valget.

Hit, men ikke lenger. XL er den største størrelsen som er på Monki sin nettside, og på butikken generelt sett. Det får flere til å reagere. Foto: Skjermdump / monki.com

Ønsker mangfold, likeverd og inkludering

Monki sier at de har gjennomgått og vurdert størrelsesutvalget sitt, og bestemt seg for å redusere det på grunn av etterspørsel.

– For øyeblikket er kolleksjonene våre tilgjengelige i størrelsene XXS til XL, og vi tilbyr jeans fra denimstørrelsene 23 til 34. Vi jobber hele tiden med å teste, lære, justere og foredle sortimentet vårt – for å gi kundene våre best mulig opplevelse og motekolleksjoner, sier kommunikasjonssjef Nadine Schmidt i Monki.

Hun legger også til:

– Monki står alltid for mangfold, likeverd og inkludering, og vi hviler på grunnlaget for disse verdiene som har ledet oss helt fra begynnelsen.

Akkurat det at Monki står for mangfold, likeverd og inkludering, reagerer Andal sterkt på, sier hun.

– Helt feil vei å gå

Redd Barnas ungdomsorganisasjon, Press, tar til ordet mot det de mener er «helt feil vei å gå».

– Jeg håper at vi kan ta et oppgjør med klesbutikken som kutter i mangfold, i stedet for å løfte det frem, sier leder i Press, Maja Enerhaug Egge.

KRITISK: Leder i organisasjonen Press, Maja Enerhaug Egge mener Monki tar et steg i feil retning. Foto: Press.no

Egge synes det er synd å tenke på at Monki også er en butikk som er spesielt populær blant unge, som det kan gå ekstra hardt utover.

– Jeg håper folk skjønner at det er noen som har tatt et valg om hvordan man skal drive en kleskjede.

Passer ikke størrelsene

Ifølge Andal, som for kort tid siden ble mor til sitt første barn, er buksestørrelsene Monki nå fører i minste laget.

Hun sier at klesstørrelsene som Monki nå har, ikke ville passet henne.

– Kroppspresset i sosiale medier og i hverdagen er ekstremt stort fra før, og dette hjelper absolutt ikke dem som sliter mest.

Videre sier hun: – Jeg håper enhver som handler der og ikke passer klærne vet at dem er perfekte som de er.

Hun er heller ikke imponert over svaret fra Monki.

Andal sier at hun nå kommer til å gå nøye over hvilke butikker som har gjort lignende grep som Monki.

– Jeg tror jeg må skaffe meg et innblikk i hvilke størrelser hvilke butikker fører. Jeg tror kanskje jeg må åpne øynene litt. Og kanskje må jeg faktisk da boikotte andre butikker også.