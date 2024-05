Widerøe-sjef Stein Nilsen går av

Etter ni år som administrerende direktør og konsernsjef i Widerøe har Stein Nilsen bedt om avløsning. Han vil fortsette i stillingen frem til ny leder for Widerøe er på plass.

Det melder Norwegian i en pressemelding.

– Widerøe er et fantastisk selskap, og det har vært et privilegium å få muligheten til å lede og jobbe med så mange flinke folk. Etter ni år med mange og krevende utfordringer, og i tillegg en pandemi, er nå Widerøe i en situasjon med stabil økonomi og drift og en avklart eiersituasjon. Det kjennes riktig ut for meg å gi stafettpinnen videre til en ny ansvarlig leder for virksomheten. En stor takk til alle jeg har blitt kjent med og fått jobbe sammen med i alle disse årene, sier Stein Nilsen i pressemeldingen.

E24 meldte om det først.