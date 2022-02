Mobbinga på skolen øker i 5.–7. klasse. I alt 6 prosent av landets elever sier at de har blitt mobba på skolen. Det viser Elevundersøkelsen for 2021.

Generalsekretær Signe Horn i Voksne for barn sier dette viser at kampen mot mobbing må ha høyeste prioritet.

– I snitt opplever tre barn i hver klasse på femte trinn mobbing. Vi ser for ofte at dette ikke tas tak i.

Hva er mobbing? Ekspandér faktaboks Mobbing kan for eksempel være: å bli baksnakket

å få spredt et rykte om seg

å bli holdt utenfor

å bli presset eller truet til å gjøre ting for andre som en ikke vil

å bli kalt noe stygt eller få en stygg kommentar for eksempel om utseende, klær, tro, eller dialekt

å bli slått, dyttet eller pirket på

å få sekken sin, eller noe annet en eier, kastet rundt

å ikke få være med i grupper på sosiale medier

å aldri få kommentarer eller likes på bilder eller andre ting

å få sårende eller stygge meldinger, bilder og videoer

at noen sprer bilder eller video av noen som er nakne (kilde: Udir på sine nettsider) Her finner du ut hvor du kan si fra om mobbing.

– Mobbing skjer på alle skoler

Organisasjonen Voksne for barn jobber for barns rett til en trygg oppvekst og god psykisk helse. Ifølge Horn legger mange skoler inn en solid innsats for å ta vare på barna, men det er ikke nok.

– Når skoler svikter dette viktige samfunnsoppdraget, mener vi politianmeldelse er riktig. Det er en utvei, slik vi ser det.

Horn sier mobbing skjer på alle skoler.

– Mobbing skjer på alle skoler, og alle skoler må derfor være godt forberedt på å håndtere det. Det handler om kompetanse og kapasitet, og må hele tida prioriteres.

Nulltoleranse for mobbing

Siden opplæringsloven ble endra i 2017 har det vært nulltoleranse for mobbing i skolen.

Da fikk skolene plikt til å ta tak i meldinger om mobbing innen fem dager og plikt til å lage tiltak i hver eneste mobbesak.

Dette er endringene i opplæringsloven om skolemiljø Ekspandér faktaboks Opplæringsloven kapittel 9 A om elevenes skolemiljø ble endra i 2017: Skolene pålegges en aktivitetsplikt i forhold til mobbing.

Foreldrene får innsynsrett i skolens plan for å få slutt på mobbingen og elevene skal enkelt kunne få sin sak prøvd av Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) hvis tiltak ikke fører frem.

Skoleeier kan bli ilagt tvangsmulkt for å sikre gjennomføringen av vedtakene. (kilde: Lovdata)

Det er statsforvalterne som er klageinstans når skolene ikke gjør nok for å få slutt på mobbing.

De siste årene har de fått inn mer enn 6200 klagesaker. Noen foreldre har også gått til politiet, men de aller fleste saker blir henlagt.

Den som føler at nå begynner jeg å miste motet, for jeg ser at min unge blir skada, jeg har ikke tid å vente mer, da er det helt legitimt å gå og anmelde. Signe Horn, daglig leder Voksne for Barn

Horn oppfordrer nå langt flere foreldre til å anmelde skolen og kommunen når mobbinga ikke stopper.

– Jeg skjønner at det kan være vanskelig å anmelde, for du skal ha ungen på den skolen. Men vi ser altfor ofte at utveien blir at den som blir mobba bytter skole.

Skolepolitiker: – Vi må ha inn flere lærere

Hege Bae Nyholt fra partiet Rødt leder utdanningskomiteen på Stortinget.

Hun vil ikke oppfordre til å anmelde skoler og kommuner i mobbesaker, men også hun mener noe må gjøres.

– Jeg tenker at dette er et slags varsku fra Foreldre for Barn, som jobber med dette. Det er et tegn på at man mener at skolene ikke klarer å løse dette.

Hege Bae Nyholt (Rødt), leder i Utdanningskomiteen på Stortinget. Foto: Klara Skovro Thoresen / NRK

For Bae Nyholt er det mer kunnskap og flere voksne i skolen som er løsninga.

– Vi må ha inn flere lærere og flere andre yrkesgruppen i skolen, som f.eks. miljøterapeuter.

Vil legge press på skolene

Generalsekretær Signe Horn i Voksne for barn mener voksne aldri ville godtatt mange av de krenkelsene som barn utsettes for.

En anmeldelse vil synliggjøre problemet bedre og legge enda større press på skolene, sier hun.

– Jeg tror at enhver skoleier kommer til å ta det på alvor når de får en anmeldelse mot seg.