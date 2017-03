Vogntog sto fast i et døgn

Politiet i Midtre Hålogaland forteller om et utenlandsk vogntog som har stått fast på Andørja i et døgn og sperret for større kjøretøy. Årsaken er ifølge operasjonslederen usikkerhet rundt hvorvidt sjåføren var i stand til å gjøre opp for seg i forbindelse med berging.