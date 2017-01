Om ti år kommer 600.000 til å besøke Preikestolen i Forsand, mener Stiftelsen Preikestolen. I 2016 endte besøkstallet på 285.000, og stiftelsen ser dermed for seg en dobling innen 2027.

Audun Rake, daglig leder i Stiftelsen Preikestolen, som har ansvaret for tilrettelegging for turisme til det populære turmålet. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

– Preikestolen tåler det, sier Audun Rake, daglig leder i stiftelsen.

Neste uke skal styret i stiftelsen behandle en omfattende plan for utbygging og investering ved og på fjellplatået ved Lysefjorden i Rogaland. Og denne vinteren er det første steget alt tatt: Det er lagt til rette for helårstrafikk, først og fremst gjennom utbedring av stien.

Kan øke opptil ti prosent hvert år

– Vi satser ikke på vinter, det er mer at vi innser at det er en utfordring vi må løse, sier Rake.

I nær framtid vil det imidlertid bli nødvendig med mer omfattende tiltak, mener Rake. Besøkstallet, som med 285.000 i 2016 betydde en økning på 3,6 prosent, er venta å stige kraftig.

Estimatene for den årlige økninga strekker seg fra fem til ti prosent. Med andre ord kan det i 2027 bli dobbelt så mange som i 2016.

Vakter skal hindre for mange samtidig

Det gjør investeringer på mellom 40 og 50 millioner kroner helt nødvendig, mener stiftelsen. Stien må utbedres, og det planlegges et nytt servicesenter som skal plasseres der to tredeler av turen er tilbakelagt. Parkeringsplassen må utvides. Og ikke minst: en køordning på toppen presser seg fram.

– Vi tror at på store dager, for det er de som er vanskelige, må vi gjøre noe med regulering av trafikken ute på Preikestolen, sier Rake, som ser for seg vakter som sørger for at det aldri er mer enn et visst antall turister ute på sjølve «stolen».

– Vi tror at vi skal kunne løse det, legger han til.