Vil ikke bli trøndere: – Nå er det bare KrF som kan redde oss

– Vi er klare på at Bindal ønsker å reversere. Det må ingen misoppfatte, sier ordfører Britt Helstad til NRK.

Bindal-ordfører Britt Helstad (Ap) Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Bindal-ordføreren forteller at de må ha et kommunestyrevedtak før de kan søke om å få tvangsekteskapet med nabokommunene reversert.

– Vi har kontakt med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti, som vi mener sitter på nøkkelen til å få dette gjennom. Innbyggerne sender sterke signaler om at de er imot kommunesammenslåing, og vi kommer til å legge frem forslag for kommunestyret, forteller ordføreren.

Blir en del av Trøndelag

Tidligere i år bestemte flertallet på Stortinget at kommunene Leka, Vikna, Nærøy og Bindal skal tvangssammenslås. For grensekommunen Bindal innebærer dette å tvangsflyttes til et nytt fylke når de skal bli en del av den nye trønderkommunen. Nå setter motstanderne av tvangssammenslåing sin lit til Kristelig Folkeparti.

En av disse motstanderne er Leka-ordfører Per Helge Johansen.

Per Helge Johansen (Sp) er ordfører i Leka, og har fått nytt mot for at kommunen kan bestå. Foto: Rita Kleven/NRK

– Nå har vi fått nytt mot, og har virkelig fått trua tilbake. I og med at Kristelig Folkeparti står for frivillighet og er imot tvangssammenslåing, bør det nå bli flertall for at Leka kan bestå.

– Hvis partiet skal beholde sin troverdighet, må de nå se på vår søknad og gi oss flertall på Stortinget, sier Leka-ordføreren.

Derfor blir Bindal, Nærøy, Vikna og Leka slått sammen Ekspandér faktaboks Høyre, FrP og Venstre begrunner tvangsammenslåingen av Bindal med Nærøy, Vikna og Leka slik: «Uten en ny kommune i Ytre Namdal vil både Leka og Bindal utgjøre sårbare kommuneøkonomier, både med tanke på tjenesteproduksjon og myndighetsutøvelse. Å beholde den nåværende kommunestrukturen i Ytre Namdal er ikke forsvarlig for Stortingsflertallet med tanke på ansvaret de bærer for at befolkningen i Ytre Namdal skal motta gode kommunale tjenester».

Motstanden er stor

Leka kommune har søkt Stortinget om å få reversert vedtaket om tvangssammenslåing med nabokommunene. Motstanden mot en storkommune i regionen er stor, og også Bindal vil nå starte arbeidet med å søke reversering.

Bindal er den eneste kommunen i Norge som også må bytte fylke i prosessen.

«Skal ikke være en sentraliseringsreform»

Dersom Kristelig Folkeparti støtter et slikt krav, er det flertall på Stortinget for å reversere vedtak om tvangssammenslåing. Men hva mener egentlig partiet? Da Stortinget stemte over forslaget i sommer, var KrF imot tvangssammenslåing.

Torhild Bransdal (KrF) i kommunal- og forvaltningskomiteen sier at det kan vurderes om et slikt vedtak skal oppheves. Foto: STORTINGET/Terje Heiestad

I et av avsnittene fra landsmøtevedtaket tidligere i år, sier partiet at «kommunereformen ikke skal være en sentraliseringsreform, men en velferdsreform».

– Det kan vurderes

Torhild Bransdal representerer KrF i Kommunal- og forvaltningskomitéen. NRK har ikke fått intervju med henne i dag, men i en e-post skriver hun at det kan vurderes om et slikt vedtak skal oppheves.

– Vi mener det vi har sagt. Nå er det bare Kristelig Folkeparti som kan redde oss, påpeker Bindal-ordfører Britt Helstad.