Vedtok milliardprosjektet: – En av de største landsbaserte utbyggingene i Nord-Norge noensinne

Ingen har sagt at å flytte en flyplass er enkelt, men torsdag presenterte Avinor planene for hvordan prosjektet «Ny by, ny flyplass» i Bodø skal realiseres.

– Det er vel ett av de største prosjektene i Nord-Norge noensinne, om ikke det aller største.

I bystyret ble det vedtatt at kommunen skal stille garanti for å gjennomføre Bodømodellen, i tillegg til at de har godkjent samarbeidsavtalen mellom Forsvarsbygg, Avinor og Bodø kommune.

Etter møtet stilte Avinor-sjef Dag Falk-Petersen gladelig opp til intervju, og var svært fornøyd med resultatet.

– Nå er vi klar for å sette i gang, og vi har fått den støtten vi har fått både i kommunen, Forsvarsbygg og i Stortinget gjennom NTP. Vi er opptatt av å sette i gang så fort som mulig.

I fjor ble det klart at Nasjonal transportplan bevilget 2,4 milliarder kroner til prosjektet. Det er ventet at den totale kostnadsrammen på å flytte flyplassen vil være på om lag fem milliarder kroner.

Optimisme og pessimisme

Omtrent klokken 11:45 ble alle de aktuelle sakene vedtatt i bystyret. Gjennom møtet ble det tatt opp flere av detaljene til den nye lufthavnen. Blant annet vil den ha en totalkapasitet på 2,5 millioner passasjerer i året.

Falk-Petersen understreket at Bodø lufthavn er en av de få som faktisk tjener penger, og at han ikke er bekymret over at dette kan bli det dyreste landbaserte utbyggingen i Nord-Norge, noensinne.

– Det er ganske unikt at man så tidlig har skaffet så stor del av finansieringen. Nå har vi fire av fem milliarder på plass. Vi har ferdigstilt Gardermoen og Bergen lufthavn under budsjett, så dette kommer til å gå bra.

Svein Olsen i Rødt var en av få som uttrykte bekymring for planene til flyplassen. Falk-Petersen var ikke interessert i å dele hans bekymring.

– I mitt liv har jeg bekymret meg for mye, og det har stort sett vært bortkastet. Nå er jeg fokusert på å skape gode, effektive løsninger for å bringe flyplassen med inn i fremtiden.

Første spadetak i byggingen skal skje i 2020-2021, mens flyplassen skal stå ferdig i 2024–2026.

Smørblid ordfører

Bodøordfører Ida Pinnerød var særs fornøyd med dagens begivenhet etter at hun og de andre partene hadde signert avtalen som binder Bodø kommune, Avinor og Forsvarsbygg sammen i prosjektet.

– Det er en spennende dag og fantastisk flott at vi nå er i mål.

– Hvordan skal dere klare å dra i land et så stor prosjekt?

– Det handler om å bruke det beste vi har i Bodø. Vi har samarbeidet godt med statlige aktører som Avinor og Forsvarsbygg, og ikke minst på tvers av partier her i kommunen. Akkurat ordet samarbeid er nøkkelordet i hvordan vi skal lykkes i dette prosjektet, og i årene fremover.