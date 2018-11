Verdensmester Mathias Langseth Eliassen er død: – Han var en pioner

Søndag morgen ble det norske drilltalentet, funnet død. Så sent som dagen før hadde han en drillopptreden i Bærum.

Generalsekretær i Norges Musikkorps Forbund (NMF), Karl Ole Midtbø, forteller til NRK at han ikke har klart å ta dødsfallet innover seg enda.

– Sjokket er enormt. Jeg kjenner umiddelbart på et stort tap av en veldig betydningsfull person, både for NMF som organisasjon og spesielt for drillmiljøet vårt, sier Midtbø til NRK.

NMF la i dag ut en kondolanse på Facebook.

I går døde Mathias Langseth Eliassen. Det er ufattelig trist at vår desiderte ener innen drill ikke lenger er blant oss.... Publisert av Norges Musikkorps Forbund (NMF) Søndag 18. november 2018

Også det internasjonale drill-forbundet har sendt kondolanser til familien. De skriver på Facebook at det er stor sorg i forbundet, etter de mottok de triste nyhetene om at gullmedaljevinneren har gått bort.

– Våre tanker og bønner går til hans familie og venner i Norge. Hvil i fred, skriver de.

En pioner og et forbilde

Midtbø kjenner ikke Eliassen personlig, men forteller at han har hatt gleden av å betrakte han, og oppleve hans kunster.

23-åringen skrev historie da han høsten 2014 ble første norske mannlige utøver som tok EM-gull i Twirling, eller drilling som det heter på norsk.

Mathias Langseth Eliassen vant EM i twirling i Oostende i Belgia. Foto: Atle Ommundsen

Denne våren ble han dobbel verdensmester i Twirling, da han tok to gullmedaljer under VM på Lillehammer.

Midtbø sier dedikasjonen han så hos det unge talentet, var av en sjelden karakter.

– Han er vår pioner. Han har gått foran, og er et stort forbilde for de unge som kommer etter ham. Han var en gutt som drev med drill, der det desidert er flest jenter, og han var en lysende stjerne på alle måter, sier Midtbø.

Det som blir igjen etter Eliassen kjennes som et voldsomt tomrom, sier han videre.

– Hvis vi noen gang har hatt en stjerne i drillmiljøet, så må det ha vært han. Mathias var desidert vår stjerne i drillmiljøet.