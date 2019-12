Venstre vil ha sykehus i Rana

Stortingsrepresentant og helsepolitisk talsperson i Venstre, Carl-Erik Grimstad, mener det fortsatt må være sykehus i Rana. Kommunen kan miste sykehuset etter at styret i Helgelandssykehuset anbefalte at et framtidig sykehus i regionen bør ligge i Sandnessjøen-området. – Forslaget splitter Helgeland og er dårlig, sier Grimstad til NRK.