I dag legger regjeringen frem et justert lovforslag om grunnrenteskatt på landbasert vindkraft fra 2024.

Skattesatsen blir på 35 prosent. Forslaget skal sikre fellesskapet en større andel av verdiene i vindkraftnæringen.

– Kommunene får større myndighet til å avgjøre om de vil ha vindkraft i egen kommune. Det er både riktig og bra. Men lokalsamfunnene som setter av areal til kraftutbygging skal ha noe igjen for det, sier Siv Mossleth, stortingsrepresentant fra Nordland (Sp).

Se oversikt over hvor mye vindkraftkommunene håver inn nederst i saken.

Dette gjør at den forholdsvis lille kommunen Vefsn på Helgeland får hele 30 millioner kroner ekstra i året fra staten.

Grunnen er det store vindkraftanlegget på Øyfjellet.

– Anslaget er at Vefsn vil få over 30 millioner i året. Dette blir høye og stabile inntekter for kommunen. I tillegg kan kommuner få inntekter gjennom eventuelle egne utbyggingsavtaler. Jeg synes det er helt riktig at fellesskapet og kommunen får en andel av denne verdiskapinga, sier Mossleth.

Stortingsrepresentant for Senterpartiet, Siv Mossleth. Foto: Privat

Fosen-anlegget gir 62 millioner

En annen kommune som kan juble for de smått kontroversielle vindturbinene sine, er Åfjord kommune i Trøndelag.

Fosen-anlegget fikk mye oppmerksomhet da mange samer protesterte utenfor Stortinget tidligere i år, etter at Høyesterett slo fast at anlegget krenket samers rettigheter.

Men ordføreren i kommunen, Erling Iversen (Sp) er svært glad for midlene som kommer inn til en gjeldstynget kommune.

– Det er uten tvil mye penger. Det vil skape mer forutsigbarhet. For de investeringene vi har gjort og de vi skal gjøre fremover, og å kunne drive kommunen, alt sammen.

Totalt har kommunen en gjeld på én milliard kroner, noe som er mye på en kommune med rundt 4200 innbyggere.

Erling Iversen, ordfører i Åfjord kommune. Foto: Åfjord kommune

Han skjønner at Fosen-saken er betent, men ifølge Iversen har det ikke vært i Åfjord folk har snakket høyest om å rive vindturbinene.

– Det var nesten ikke noe tema i Åfjorden under valgkampen. Vi fikk aldri noe spørsmål på det da vi sto på stand. Det er sikkert noen som vil rive, men vi må finne en ordentlig løsning.

– Så dere vil ikke rive?

– Det er ikke vår jobb å spekulere om forskjellige løsninger. Men du kan ikke skrive under på klimaavtaler med én hånd og rive i stykker vindturbiner med den andre. Samtidig skal vi ha respekt for reindriften og deres kulturarv.

– Alfa og omega for å si ja

I Vefsn sitter påtroppende ordfører Rune Krutå (Ap) og er glad for at kommunen får forutsigbare inntekter i tiden fremover.

– Det er veldig bra, vi har håpet at vi skulle få på plass et system som skulle gi forutsigbare inntekter til kommunene, og det får vi nå.

– Hva har det å si for kommunen?

Påtroppende ordfører i Vefsn, Rune Krutå (Ap). Foto: Terje Haugnes

– Vi er jo i en tid der alle priser stiger, investeringer og nye sykehjemsplasser skal på plass. Så økte inntekter gjør at vi kan gi et bedre tilbud til innbyggerne. Rent prinsipielt er det viktig at når vi setter av plass til vindkraft, at man får forutsigbare inntekter tilbake. Det er alfa og omega hvis du skal få kommuner til å si ja til å etablere vindkraft i sitt område.

– Vil de gjøre det lettere å etablere vindkraftanlegg i fremtiden?

– Ja, isolert sett, men samtidig er det en del uklarheter rundt Fosen og areal. Så inntil videre så vil det nok ikke være noen stor fremgang, før saken der er avklart.

Krutå sier at han har sett positive ringvirkninger etter at vindkraftverket ble etablert.

– Vi ser behovet for kraften og vi har sett at etter vindkraftverket kom på plass, at vi har fått økt interesse for grønn industri i kommunen.