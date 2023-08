Lanserer seg selv som «kjernekraftordfører»: – Vil vurdere ulike lokasjoner

Vannkraftkommuner har en egen organisasjon (LVK).

Vindkraftkommuner også (LNVK).

Nå vil ordfører i Narvik kommune, Rune Edvardsen (Ap), etablere en lignende organisasjon.

Norske Kjernekraftkommuner.

Med det lanserer han seg selv og tre andre ordførere som landets første «kjernekraftordførere».

– Det betyr at vi vil hente informasjon og kunnskap. Samt vurdere ulike lokasjoner for å finne ut hvor hensiktsmessig det er, sier han til NRK.

40 kommuner har vist interesse

Tidligere i år signerte kommunene Aure, Heim, Vardø og Narvik en avtale med Norsk Kjernekraft.

Målet er å se på mulighetene rundt et eller flere små kjernekraftverk i områdene.

SPREDNING: Vardø helt nord i Finnmark, Narvik i Nordland, Heim i Trøndelag og Aure i Møre og Romsdal har signert en avtale med Norsk Kjernekraft.

Edvardsen er ikke i tvil om at kjernekraft er en mulighet som må vurderes. Han peker på at Norge trenger mer energi samtidig som vi skal ha mindre utslipp av CO₂ .

– Oppgradering av vannkraften og energieffektivisering kan gi en god del. Men trolig er det ikke tilstrekkelig.

– Her kan potensielt moderne kjernekraft bli en viktig løsning.

Narvik-ordføreren understreker at dette ikke betyr at Narvik kommune vil få kjernekraft, men at de skal se på mulighetene.

Rune Edvardsen går i bresjen for Norske Kjernekraftkommuner. Foto: Petter Strøm / NRK

Jonny Hesthammer, administrerende direktør og styreleder i Norsk Kjernekraft AS, forteller at interessen ikke kun er stor fra de fire kommunene med avtale.

Hele 40 kommuner har tatt kontakt og vist interesse rundt tematikken.

– Kommuner har stort behov for kraft i årene fremover. Vi ser et desperat behov for å gjøre noe med kraftsituasjonen, sier han til NRK.

Var skeptisk i starten

Narvik kommune er ikke alene i behovet for mer kraft.

Hanne-Berit Brekken, ordfører i Aure, forteller om det samme.

– Vi hadde en folkeavstemning i 2019 angående vindkraft. Mellom 70 og 80 prosent sa nei.

Men det betyr ikke at Aure ikke trenger mer strøm.

– Som ordfører må jeg da se etter andre løsninger.

Hanne-Berit Brekken sier Aure kommune i likhet med mange andre kommuner ser et stort behov for mer kraft. Foto: Marius André Jenssen Stenberg / NRK

Brekken forteller at hun så på flere alternativer, men at kjernekraft etter hvert ble mer og mer interessant.

– I starten var jeg skeptisk, men så begynte jeg å se på ny teknologi. Tilegnet meg ny kunnskap.

– Kommunestyret ble med på at vi skulle få mer kunnskap. Kraft må vi ha, og da må vi se på mulighetene.

Mer positiv enn rapporten

Regjeringen er i motsetning til nevnte ordførere mer lunkne til kjernekraft.

– Kjernekraft er ikke en løsning for Norge nå, men Norge bør løpende følge den internasjonale utvikling innen kjernekraftteknologi og -sikkerhet, skriver regjeringens energikommisjon i rapporten «Mer av alt – raskere».

LØSNING? Kjernekraft er i vinden hos flere kommuner i Norge. Kan det løse utfordringene rundt energibehov? Grafikk: Egil Ursin

Tirsdag møter Arve Ulriksen fra kommisjonen til debatt om kjernekraft under Arendalsuka. Der skal han møte blant andre Jonny Hesthammer i Norsk Kjernekraft.

Ulriksen, som også er administrerende direktør i Mo Industripark, sier han er mer positiv enn det som kanskje kommer frem i rapporten.

– Det var noen i mindretall, blant annet undertegnende, som var mer positiv til å se på dette.

Han understreker at han ikke har tro på storskala kjernekraftverk, men at mindre anlegg er en mulighet som bør sees nærmere på.

– Det kan være en mulig løsning.

Arve Ulriksen sier småskala kjernekraftverk kan være en interessant mulighet. Foto: pressefoto

Mer av alt – raskere

– Hva tenker du om initiativet fra Rune Edvardsen?

– Jeg er litt redd for at kan ødelegge litt for utbygging av annen fornybar energi. Hvis mange nok tror at atomkraft plutselig er den store løsningen for Norge, så er jeg ikke enig i det, svarer Ulriksen og understreker:

– Navnet på rapporten fra energikommisjonen er som kjent «Mer av alt – raskere».

Hesthammer i Norsk Kjernekraft er naturlig nok veldig glad for kommunenes engasjement. Han tror meningen rundt kjernekraft er i endring.

– Motargumentene har endret seg over tid. Det begynte med at det var farlig, men nå handler det mer om avfallshåndtering, tidsaspekt, kostnader også videre, sier han til NRK.

– Det vi må gjøre er å få frem de gode resultatene fra omfattende rapporter gjennomført av EU og FN. De viser at det er den tryggeste energikilde vi har.