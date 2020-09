Nå kommer høstværet: Meteorolog anbefaler kriseberedskap

Vi hadde den verste vinteren på førti år, etterfulgt av en flott sommer.

Nå er høstværet utvilsomt på plass.

Med regn og kraftig vind allerede i store deler av fylket, kommer helga med et forrykende vær – og verre skal det bli.

– Hittil har det allerede regnet ganske mye. Allerede fredag morgen hadde over 70 millimeter regn kommet på bare 12 timer, sier Trond Robertsen ved Meteorologisk institutt (MI).

Det gjelder blant annet Lurøy. Ellers var det 45–50 mm.

– Det tilsier at bakken er ganske så metta med vann.

Fare for jordskred – anbefaler kriseberedskap

På grunn av all nedbøren som er kommet, er det gult jordskredvarsel.

I Narvik har de satt i gang kriseberedskap.

Beredskapsansvarlig i Narvik kommune, Iris Bartholsen, har sendt ut varsel til kommunens kriseledelse og bedt dem være på tå hev etter nedbørsvarselet for Narvik siste døgn. Det skriver Fremover.

De forbereder seg på ras og stengte veier.

– Siden det skal fortsette å regne veldig mye, kan det skli ut en del jordmasser. Dette er et varsel til folk og veimyndigheter slik at de kan passe på at stikkrenner og avløp er åpne, sier Robertsen i MI.

– Det er kanskje lurt å gjøre som Narvik kommune, å være i kriseberedskap?

– Ja, det er flere som burde gjøre det, sier Robertsen.

Lurøy har fått store mengder nedbør i det siste.

Men teknisk sjef i kommunen, Atle Henriksen, sier kommunen forbereder seg på normal måte.

– Vi er ikke i kriseberedskap. Vi har gjort de vanlige tiltakene ved slike varsler. Vi er vant til mye regn, sier han til NRK.

Det betyr at de har sjekket grøfter, stikkrenner og kjørt over veier for å se at ingenting blokkerer vannet fra å renne slik det skal.

I god tråd med meteorologikonsulentens anbefalinger.

Ingen turhelg

Regnet skal fortsette utover kvelden fredag, spesielt fra Sandnessjøen og nordover.

Deretter kommer et nytt lavtrykk fra sørvest oppover mot nord lørdag ettermiddag med liten eller stiv kuling og kraftig regn.

Deretter blir det en liten pause på lørdag før det virkelig braker løs igjen sent lørdag kveld.

– Da med sørvestlig stiv kuling og mye regn natt til søndag.

Søndagen ser ikke likar ut. Og vi skal vente en god stund før vi kan se sola igjen i nord...

– På formiddagen blir det heftig mye regn. Det ser også ut til at mandag og tirsdag blir det mye regn og mye vind. Vanskelig å anslå mengden, men det blir mye.

Dette gjelder hele fylket. Men – det skal være litt bedre i Lofoten og Vesterålen.

– Ikke noe turvær i helga, med andre ord?

– Definitivt ikke – men en liten pause på dagen lørdag. Så da går det an å gå ut og trekke frisk luft, sier meteorologkonsulenten.