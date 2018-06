Varsler full storm i nord

Sommeren lar virkelig vente på seg i nord. Statsmeteorolog Anita Ager-Wick ved Vervarslinga for Nord-Norge sier kraftig vind er på veg mot kysten av Nord-Norge.

– Et kraftig lavtrykk er på veg i full fart ifra vest og det gjør at vinden allerede i ettermiddag kan øke til storm på kysten.

Stormvarselet gjelder nord for Bodø og hele Troms. I kveld kan det også blåse liten storm på kysten av Vest-Finnmark.

Det er også sendt ut farevarsel nord i Nordland og Troms.

– Vi venter også ganske sterke vindkast over land. I Nordland er spesielt Vesterålen og Ofoten ekstra utsatt. Her blir vindene såpass sterke at vi har sendt ut et farevarsel, sier Ager-Wick.

Innstilte ferger

Uværet får konsekvenser for trafikken. Fergesambandet Bodø- Værøy- Moskenes på RV 80 er innstilt på grunn av sterk vind. Også ferga mellom Svolvær- Skrova-Skutvik på Fv 81 er i formiddag innstilt på grunn av sterk vind.

Ager-Wick sier varselet ble oppgradert i natt etter at det i går ble meldt om kuling.

I tillegg til kraftig vind meldes det også regn. Temperaturene vil ligge på mellom 10–15 grader.

