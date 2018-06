Beskjed til værsjuke nordlendinger: – Framsnakk regnet

Sommerværet lar vente på seg i nord. Mandag formiddag ligger temperaturene i Nord-Norge rundt ti grader de fleste steder. Bortsett fra at sola titter litt fram i Finnmark, er det grått. Samtidig melder yr.no om strålende sol og 28 grader i hovedstaden.

Under slike forhold er det ikke uvanlig at mange nordpå rammes av den såkalte «værsjuka». Men fortvil ikke, ifølge lege Raymond Dokmo er kuren enkel:

– Jeg tenker at vi må fokusere mer positivt på været. Framsnakk regnet! Det er ikke noe galt i at det regner. Vi er jo tross alt vanntette og vindtette, sier Dokmo som er tidligere sjef for legevakta i Bodø.

– Jeg husker at bestemor pratet om at hun kjente det på gikta når det ble lavtrykk, sier lege Raymond Dokmo, som i dag er sjef for legevakta i Bodø. Han sier at undersøkelser viser at man ikke kan konkludere med at det er en klar sammenheng, men været påvirker humøret, sier legen. Foto: Bente H. Johansen / NRK

At grått og vått sommervær likevel kan gå på humøret løs, synes han ikke er noe rart. For vi mennesker påvirkes av været.

– Betegnelsen værsjuk er egentlig et sett med symptomer som man kan oppleve når det er dårlig vær. For eksempel kan man bli nedstemt, få vondt i muskler og ledd eller bli glemsom.

Dårlig vær påvirker psyken

Ifølge Dokmo starter «værsjuka» i hodet. Når det er dårlig vær over lang tid, blir været et slags «favorittema».

– Været er noe alle prater om. Også media er veldig opptatt av dette. Det gjør at når det er dårlig vær, blir man ofte mer nedstemt. Dermed får man en negativ psykologisk assosiasjon. Psyken spiller også inn på kroppslige symptomer som gjør at man kan få økende smerteproblematikk.

Spesielt ille kan det bli når frosne nordlendinger utsettes for riksmedier som pumper ut godværsrapporter når været sørpå er bra.

– Det er ikke det smarteste du gjør hvis du vil ha folk i godt humør.

Dokmo mener derfor at folk nordpå må prøve å se det positive i en tung regnværsdag.

– Man kan snakke om at en god regnværsdag er positivt og nyttig spesielt for bøndene i nord, sier Dokmo.

65 prosent mer nedbør

Juniværet i Nord-Norge har ikke vært særlig sommerlig. Til nå har det vært 65 prosent mer nedbør enn normalt i Tromsø.Meteorologisk institutt melder at man ligger godt an til å sette rekord for færrest timer med sol i løpet av måneden.

I Bodø har det like ille, og her har det kommet 66 prosent mer nedbør enn normalt.

Det ser heller ikke denne uka ut til å forandre seg. Både i Nordland og Troms er det ventet vind, nedbør og temperaturer rundt 5 til 10 grader, skriver NTB.

Da statsmeteorolog Trond Lien ved Vervarslinga for Nord-Norge meldte været på radioen i Nordland i morges, kunne det høres ut som om høsten var kommet.

– Vind fra sørvest, liten kuling utsatte steder. Fra i ettermiddag stiv kuling på kysten. Ellers mye skyer og lavt skydekke særlig på kysten. Og litt regn.

I morgen blir det enda mer vind. Da skal vinden øke ytterligere og kan komme opp sterk kuling fra nord på Helgeland og videre nordover.