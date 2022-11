Varsel mot fylkesråd i Nordland: – Hennes adferd fører til fryktkultur

Varselet ble kjent for offentligheten i oktober i forbindelse med fylkestinget på Sortland.

Etter at det nye fylkesrådet var valgt, kom opplysningene om at det pågikk varslingssaker mot hele rådet og ett enkeltmedlem.

Hvem dette enkeltmedlemmet var, var på det tidspunktet unntatt offentligheten. Men nå har NRK fått innsyn i varselet.

Varsleren er anonym, men vedkommende mener Haukland over tid har bidratt til et uforsvarlig arbeidsmiljø i avdeling for samfunnsutvikling.

En avdeling KrF-politikeren er øverst leder for.

Varsleren skriver videre:

«Hennes adferd fører til fryktkultur, uforsvarlig høyt arbeidspress og stress hos ansatte. Dette har medført arbeidsrelatert sykefravær, oppsigelser og flere som har hatt fysiske stressreaksjoner på jobb».

Varsleren skriver til slutt at frykten for represalier er for stor til å kunne varsle med konkrete eksempler.

Vil ikke kommentere

NRK har forespurt Linda Haukland om en kommentar til varselet. Hun vil ikke uttale seg, og henviser til fylkesrådsleder Remi Solberg (Ap).

Solberg understreker at behandlingen av varselet blir fulgt opp etter rutinene som fylkestinget selv har vedtatt.

Han ble valgt som fylkesrådsleder i høst.

Fylkesrådslederen forteller at han ikke var kjent med innholdet i varselet før han tiltrådte.

– Jeg fikk først innsyn etter at jeg ble valgt.

– Hva tenker du om innholdet i varselet?

– Jeg har ikke lyst til å kommentere innholdet så lenge det er under behandling.

– Har du tillit til næringsråden?

– Jeg har tillit til både Haukland, og også avdelingen for samfunnsutvikling, som hun leder. De jobber hver eneste dag til det beste for nordlandssamfunnet.

Ingen konklusjon

Linda Haukland er opprinnelig fra Meløy, men er oppvokst på Fauske. Hun ble valgt som fylkesråd for næring i februar 2020. Hun erstattet Ingelin Noresjø, som da ble statssekretær.

Hun var ansatt ved Nord universitetet før hun gikk inn i fylkesrådet.

Remi Solberg sier at han nå er opptatt av at begge parter blir godt ivaretatt.

– Nå er det vårt eksterne varslingsorgan som skal gjøre grundige og gode vurderinger, og vi har enda ikke mottatt verken foreløpige eller endelige konklusjoner eller tilrådinger.