– Å si ifra er min fordømte plikt. Hvis jeg ikke sier ifra, så gjør ikke jeg jobben min for Nordland.

Den nyvalgte fylkesrådslederen Remi Solberg i Nordland ønsker å være tydelig med sin egen regjering.

– Det er et viktig signal å gi; at det oppleves som urettferdig og ikke riktig at Nordland skal være med å finansiere kostnadene knyttet til å bryte opp andre fylker.

Dermed følger han etter flere andre fylkestopper som i VG påpeker det samme: Nemlig at regjeringen bør finne friske midler for å betale for at Viken, Vestfold og Telemark og Troms og Finnmark skal splittes opp.

Prislappen på nesten 850 millioner kroner bør i hvert fall ikke belastes de andre fylkene, mener fylkestoppene.

I statsbudsjettet for 2023 har regjeringen satt av 200 millioner kroner. Penger som ifølge VG kommer fra den samlede rammen for statlige overføringer til hele Kommune-Norge.

Men det mangler altså 600 millioner kroner.

Og disse pengene bør kommer fra et helt annet sted, mener flere.

– Har ikke én krone å avgi

– Fingrene av fatet. Regjeringen bør ikke ta mer fra norske fylker og kommuner, enn de 200 millionene som er satt av. Vi har ikke én krone å avgi, sier fylkesordfører Jon Askeland (Sp) i Vestland til VG.

Remi Solberg er enig med Askeland.

Han sier at han har forståelse for at fylkene som ble tvangssammenslått vil tilbake til sine gamle grenser.

– Det blander jeg meg ikke bort i. At staten skal finansiere dette, er også helt greit, men det må ikke gå utover tjenesteproduksjonen i de andre fylkene. Her må Finansdepartementet riste lommene og finne penger et annet sted.

– Det er hardt og brutalt

For hans eget hjemfylke trenger hver eneste krone, mener den tidligere ordføreren i Vestvågøy i Lofoten.

Han ble valgt som fylkesrådsleder i høst etter at Tomas Norvoll gikk av og inn i regjeringen som statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Når han ikke snakker med NRK sitter Remi Solberg og klør seg i hodet og prøver å få neste års budsjett til å gå opp.

– Det er hardt og brutalt, og det smerter at vi ikke får gjort alt vi ønsker for ungdommene våre, for kulturen og for fylkesveiene som har et stort etterslep.

– Da er det ikke riktig at vi i Nordland skal være med å finansiere at Troms og Finnmark skal deles.

Ikke noe konkret svar fra regjeringen

NRK har sendt spørsmål til både Finansdepartementet og Kommunal- og distriktsdepartementet:

«Hvor skal regjeringen hente pengene som trengs for å gjennomføre fylkes- og kommuneoppløsningene»?

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik. Foto: Kristoffer Steffensen Lenes / NRK

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik svarer på vegne av regjeringen.

Han sier at regjeringen er opptatt av å ivareta alle kommunene og fylkene i Norge, og at de står ved kommuneopplegget som de har lagt fram i forslaget til statsbudsjett.

Noe konkret svar på hvor pengene skal hentes fra, kommer imidlertid ikke.

– Vi må ta dette i riktig rekkefølge. Fristen for å sende inn søknad om dekning av delingskostnader er tirsdag 8. november. Departementet vil deretter gå gjennom søknadene. Vi har understreket at det legges til grunn at det velges nøkterne løsninger, og at det kun vil bli dekket direkte og helt nødvendige kostnader knyttet til delingen.

– Vi vil vurdere behov for bevilgning i senere års budsjetter etter at vi har behandlet søknadene.