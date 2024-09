Klimaforsker om årets sommer: – Oppsiktsvekkende

Saken oppsummert: • Sommeren 2024 har vært rekordvarm i nord og rekordvåt i vest, ifølge Klimatologisk månedsoversikt.

• Nord-Norge har opplevd den varmeste sommeren siden 1931, med temperaturer 3,1 grader over normalen.

• Klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt beskriver utviklingen som oppsiktsvekkende, med varmerekorder satt på mange værstasjoner i nord.

• Svalbard har registrert den varmeste sommeren for tredje året på rad.

• I Sør-Norge var august hovedsakelig noe kjøligere enn normalt, men med store variasjoner.

• Sommeren 2024 ser ut til å bli den nest våteste som er registrert for hele landet, bare slått av sommeren 1964.

Nord-Norge har virkelig levert på værfronten denne sommeren.

Turistene har strømmet til Nord-Norge for å nyte «myttji lys å myttji varme» denne sommeren.

Butikker i Lofoten har opplevd rekordomsetning, mens Widerøe har opplevd en sterk økning i antall reisende til Lofoten og Vesterålen.

Juli var den femte varmeste julimåneden for Nord-Norge med 2,6 grader over normalen.

Totalt for de tre sommermånedene har temperaturen vært 3,1 over normalen i nord. Det er den varmeste sommeren siden 1931. Det har særlig Svalbard fått merke.

Det kommer frem i en rykende fersk rapport fra Meteorologisk institutt.

Slik oppsummerer klimaforsker Jostein Mamen ved Meteorologisk institutt sommeren:

– Det som er mest spesielt med denne sommeren er at i nord har det blitt satt varmerekorder på svært mange værstasjoner, der flere har veldig lange måleserier, og de gamle rekordene har blitt slått med stor margin.

Jostein Mamen, klimaforsker ved Meteorologisk institutt. Foto: met.no

– I sommer har det i lengre tid vært et gunstig plassert høytrykk i nord. Dette har sendt varmluft mot Nord-Norge og nordover opp mot Svalbard. Sør-Norge har dermed fått besøk av lavtrykkene, som har gitt vekslende vær og godt med nedbør.

Ekstremt varmt flere steder

I Nord-Norge var august «Ekstremt varm» i Finnmark, Troms og nordlige del av Nordland, og for det meste «Svært varm» ellers i nord, kommer det fram i rapporten.

Nordland fylke registrerte den 3. varmeste august-måneden med 2,4 grader over normalen.

Foto: Jan-Helge Andersen / Jan-Helge Andersen

I fylkene Troms og Finnmark ble det registrert den varmeste august-måneden med henholdsvis 3,9 og 4,7 grader over normalen.

– At så mange stasjoner har satt temperaturrekorder med stor margin i Nord-Norge og på Svalbard, er svært uvanlig, opplyser klimaforsker Mamen.

Spørsmålet er om det er en tendens som vil fortsette:

– Det er et veldig interessant spørsmål. Mange værstasjoner i nord har registrert sin varmeste sommer i år. For flere av dem var den gamle rekorden fra i fjor. Svalbard registrerte den varmeste sommeren for tredje året på rad. Det er oppsiktsvekkende, konkluderer Mamen.

Syden i nord! Søbergstranda, i Bø. Foto: Jan-Helge Andersen

I Sør-Norge var august hovedsakelig noe kjøligere enn normalt, men i deler av Møre og Romsdal, Trøndelag og nordøstlige strøk østafjells var måneden «Varm».

Nest våteste som er registrert

Landstemperaturen var 1,5 grader over normalen. Men det mest oppsiktsvekkende er mengden nedbør.

– For hele landet sett under ett ser sommeren 2024 ut til å bli den nest våteste som er registrert, bare slått av sommeren 1964. 30 prosent mer nedbør enn normalt for en hel sesong er mye, sier klimaforsker Mamen til NRK.

Det var store oversvømmelser i Oslo i starten på juni. Du trenger javascript for å se video. Det var store oversvømmelser i Oslo i starten på juni.

Klassifikasjonen av nedbør i Sør-Norge i august varierte mellom «Ekstremt vått» i store deler av Vestlandet, men også mindre områder nord på Østlandet, til «Tørt» i deler av Møre og Romsdal og Østafjells, heter det i rapporten.

«Ekstremt varmt» og «Ekstremt vått» er altså gjennomgangsmelodien for sommeren.

Klimaforsker Mamen sier at vi forvente mer av det samme i årene som kommer.

– Vi må forvente at det blir høyere temperaturer og mer nedbør på våre breddegrader i en framtidig varmere verden.