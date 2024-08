– Mat må man ha, seier den spanske turisten Oriol Antras Martia.

Han og kjærasten har køyrt bubil heilt frå Barcelona til Lofoten, og matlageret heimanfrå byrjar å skrumpe.

No er dei innom den lokale Coop-butikken på Leknes, på jakt etter vegetarmat.

Både Coop Extra og Rema 1000 i Leknes kommune har høgast omsetning blant sine butikkar i landet, bekreftar begge kjedene overfor NRK.

– Det har vore eit vanvettig trykk med kundar. Viss du drar heim utan å vere sveitt er det ikkje godt nok.

Det seier butikkmedarbeidar Ørjan Berglund på Coop Extra på Leknes.

Sommaren er høgsesong for turisme i Lofoten. I år har den nordnorske sommaren vore heilt spesiell, med svært mykje godt vêr.

Tofu, halloumi-ost og vegetarburgarar er blant funna det spanske paret fann på Coop Extra på Leknes. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Det har turistane fått med seg. Og det synest på kassa-utskriftene til butikkane.

– Allereie frå slutten av juni måtte vi hive oss rundt og tilsette fleire folk for å ta unna trykket, fortel butikksjef Einar Martinsen.

Dei sat ny omsetningsrekord i juli på 23 millionar kroner.

– Som desidert største Extra-butikken i landet, seier han.

– Fredagshandel kvar dag

Coop-butikkane i Lofoten hatt ein auke i omsetninga på 13,7 prosent på eitt år.

– Vi merkar at korona-årene er over, og at Lofotregionen har vore flink til å marknadsføre seg i mellomtida, seier Martinsen.

Turistane strøymer til Lofoten på sommaren – og dei skal naturlegvis ha mat. I juli tente butikkar i Leknes mest i landet. Det er butikksjef Einar Martinsen for Coop Extra på Leknes, nøgd med. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Det gjer også at dei har måtte bestille meir varar enn dei vanlegvis har gjort.

– Eg pleier å seie til nye tilsette at sommaren er som fredagshandel, kvar dag, heile veka, seier butikksjefen i Coop-butikken i Leknes, og legg til:

– I år har vi sprengt den utsegna, og vi må finne nye måtar å skildre galskapen på til neste året.

Leknes ligg sentralt i øyriket. Difor trur butikksjefen det er eit naturleg knutepunkt for handel.

I år estimerer Visit Lofoten at turistane har lagt att rundt 1 milliard kroner i Lofoten. Her frå Ramberg. Foto: Benjamin Fredriksen / Benjamin Fredriksen / NRK

– Vi trur heile tida at toppen er nådd i Lofoten, men «sky is the limit», vi veit ikkje kor taket er, seier butikksjefen.

Det merkast også på andre butikkar i tettstaden.

Har lagt igjen ein milliard

Det er ikkje første gong det går godt for butikkane i Lofoten og Vesterålen.

I 2018 kunne NHO Reiseliv melde at den samla verdiskapinga for reiselivsbransjen i området hadde stige med over 50 prosent i perioden 2013–2017.

Og reiselivet spår at pengane vil halde fram med å strøyme på saman med turistane.

– Vi er ikkje overraska over at det kjem salsrekordar, og vi forventar at dette blir ein ny rekordsommar i Lofoten, seier Veigar Selboe i Visit Lofoten.

I år estimerer dei at turistane har lagt att rundt 1 milliard kroner i Lofoten. Og dei reknar med at aukinga blir endå større neste år.

– Neste år vil vi antakelegvis ende opp i overkant av 2,6 milliardar eksportkroner inn til vår region.

Både Coop Extra og Rema 1000 i Leknes kommune har høgast omsetning blant sine butikkar i landet. Foto: Vilde Bratland Erikstad / NRK

Særleg dei nye flyrutene til Evenes verker inn på turiststraumen, ifølge Selboe. Det gjer også noko med kvar turistane kjem frå.

– Vi er i ein omstillingsfase i reiselivet. I 2016 var vi ein destinasjon med i all hovudsak norske reisande. No er det snudd på hovud.

I 2024 er det 70–75 prosent internasjonale gjester i Lofoten.

Trur det blir fleire turistar på vinteren

Lofoten hadde om lag 610.000 internasjonale gjestedøgn i fjor. Harstad hadde i same tidsrom 41.000 internasjonale gjestedøgn.

Men mange turistar slit også på til dømes infrastrukturen i Lofoten som ikkje er laga med tanke på så mange turistar.

Hauklandstranda er eit populært turistmål i Vestvågøy. Foto: Synnøve Sundby Fallmyr

Difor er målet til reisenæringa å få fleire turistar til å kome på andre tider av året også.

– Vi estimerer ei stor auking til neste år også. Men brorparten av aukinga vil vere utanfor den tradisjonelle høgsesongen til Lofoten.

Det skal charteroperasjonar og vinterflygingar til Evenes sørge for.

Forhåpentlegvis vil det òg gjere at turistdestinasjonen kan belage seg på turisme året rundt. Reiselivet håper no på ny veg, turistskatt og regulering av fricamping.