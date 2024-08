Rettelse: Widerøe opplyste først om at de aldri før har flydd så mange passasjerer på én måned. Det medførte ikke riktighet. Artikkelen er nå korrigert til følgende: Widerøe har aldri hatt så høy kabinfaktor på én måned.

Mange returnerer nå til arbeid etter endt sommerferie.

I en pressemelding skriver Widerøe at de aldri før har flydd så mange passasjerer på jobb som i denne julimåneden.

– Om dette er et tegn på at mange har endret tid for ferien vites ikke, skriver Widerøe i en pressemelding.

Samtidig pågår det flere prosjekter i olje og energi -sektoren som bidrar til økt reisevirksomhet i hele vårt rutenett, ifølge flyselskapet.

Widerøe tror økningen blant annet skyldes «coolcation» og lukrativ kronekurs for utenlandske turister.

– Widerøe har daglig gjennomført flyvninger spekket med utenlandske turister. Værflyktninger fra europeiske land rammet av hetebølger, har søkt frisk luft og lavere temperaturer hos oss i Norge, opplyser Widerøe i pressemeldingen.

Kapasiteten i juli var 7 prosent lavere enn samme periode i fjor, og 8 prosent høyere enn foregående måned.

Kabinfaktoren på 83,5 prosent er opp fire prosentpoeng sammenlignet med juli 2023. Kabinfaktoren på anbudsnettet endte på 64 prosent. Det er en kraftig økning siden juli 2023 med 57 prosent kabinfaktor.

Norwegian hadde 2,85 millioner passasjerer i juli og hadde med det høyeste antall passasjerer siden 2019.

Sterk økning til Lofoten og Vesterålen

Midtsommerrutene mellom Oslo og Lofoten har vært blant de mest populære rutene for de utenlandske turistene.

Flere av avgangene er utelukkende fylt med utenlandske passasjerer, ifølge Widerøe.

Enkeltruter og -områder bidrar sterkt til denne økningen, hvor Lofoten og Vesterålen, i tillegg til Helgeland, trekker opp kabinfaktoren totalt.

– Vi er meget godt fornøyde med hvordan juli endte.

Det sier kommersiell direktør i Widerøe, Christian Skaug og fortsetter:

– Rekordhøy kabinfaktor i juli gir oss ekstra energi inn i august når både nye og faste kunder skal ut å fly med oss.

– Jeg vil samtidig rette en stor takk til alle kollegaer i Widerøe som sammen har trukket lasset gjennom en arbeidskrevende sommer, stilt opp på fridager og bistått kollegaer når det var behov. At tallene ser så bra ut for juli er alles fortjeneste, avslutter Skaug.