Bodø/Glimts årsmøte gikk denne uken imot eget styres ønske og vedtok at klubben skal stille seg negativ til videre bruk av videodømming – såkalt VAR – i fotballen.

Styret ba årsmøtet avvise forslaget og i stedet si ja til at styret skal jobbe for å forbedre bruken av VAR.

Avstemningen som avsluttet diskusjonen endte med 97 stemmer for VAR-avvikling og 69 mot.

Det praktiske utfallet av det er at styreleder Inge Henning Andersen altså må jobbe mot noe han er for.

Flere klubber mot VAR

For Andersen kan det bli en interessant spagat. Han er nemlig også nestleder i styret i Norsk Toppfotball (NTF).

NTF er interesseorganisasjonen for klubbene i Eliteserien og 1. divisjon.

I 2021 ble det med et klart flertall vedtatt at NTF skulle være for VAR. Og det er de altså formelt fortsatt.

Videodømming ble innført i Eliteserien i 2023. I løpet av den første sesongen har misnøyen blant supporterne økt. Nå er flere klubber, deriblant Bodø/Glimt imot VAR. Foto: Frederik Ringnes / NTB

Men noe har skjedd siden vedtaket i 2021. VARS debutsesong i 2023 ble heftig kritisert.

I supportermiljøene over hele landet har det vært en gryende misnøye med den nye teknologien.

Da Glimt mandag kveld gjorde sitt nei-vedtak, ble de den femte klubben i Eliteserien som har gjort et årsmøtevedtak på å jobbe for avvikling av VAR.

Mye takket være kraftig mobilisering i forkant av årsmøtene. De andre er Rosenborg, Strømsgodset, Lillestrøm og Brann.

I løpet av uken har fem andre klubber gjort lignende vedtak.

Rir flere hester

Inge Henning Andersen innrømmer at han i tiden som kommer må være både for og mot videodømming i norsk fotball.

Som styreleder i Bodø/Glimt er han mot VAR

VAR Personlig er han for VAR

VAR Og som nestleder i NTF er han for VAR

Han rir altså tre forskjellige hester, hvor to av tre er positive til videodømming i norsk fotball.

– Det er bare noe jeg må lære å håndtere. Jeg må bare være trygg på hvilken hatt jeg har på når jeg blir intervjuet. Og det skal jeg bli bedre og bedre på, sier han til NRK.

Han erkjenner at han gjerne skulle jobbet for å forbedre VAR, også med Glimt-hatten på.

– Men det skal jeg ikke gjøre. Sånn er det jo. Glimt er motstander av VAR og skal jobbe for at VAR på et eller annet tidspunkt skal avvikles.

Andersen understreker at også han ser at VAR ikke har fungert optimalt så langt. Han var også med, som nestleder i NTF, å lage en liste med konkrete forslag til forbedring av systemet i fjor.

Men alt i alt er det flere fordeler enn ulemper, mener han.

– Jeg tror at VAR gjør at vi beskytter spillerne bedre. Vi får vekk juks fra spillet, og ikke minst så mener jeg at spillet blir mer rettferdig.

VAR-oversikt: Disse klubbene er for, imot eller har ikke tatt stilling Ekspander/minimer faktaboks 10 klubber vil fjerne VAR: Bodø/Glimt

Brann

HamKam

Lillestrøm

Rosenborg

Godset

Lyn

Stabæk

Start

Vålerenga 14 klubber vil beholde VAR: Fredrikstad

KFUM Oslo

Kristiansund

Molde

Odd

Sandefjord

Sarpsborg 08

Tromsø

Viking

Aalesund

Moss

Ranheim

Raufoss

Sogndal 8 klubber har ikke tatt stilling/hatt årsmøte ennå: Haugesund

Bryne

Egersund

Kongsvinger

Levanger

Mjøndalen

Sandnes Ulf

Åsane (Kilde: VG Sportens VAR-ometer)

– Må være proff

At Andersen får en utfordring, mener NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt er åpenbart.

– Men det er en utfordring han må ta, han må være så proff at han faktisk klarer å følge medlemmenes ønsker i denne sammenhengen, sier han.

Men lett blir det ikke, tror sportskommentatoren.

– Fordi de er jo ikke så veldig godt definert, disse vedtakene som klubbene har gjort. Det er ikke så lett å vite hvordan de skal opptre, de som skal jobbe mot VAR.

Sportskommentator i NRK, Jan Petter Saltvedt, følger VAR-omkampen på årsmøtene i klubbene med spenning. Foto: Martin Leigland / NRK

Men at supporterne vinner frem i klubb etter klubb, er en interessant utvikling, ifølge Saltvedt.

– Det er veldig interessant at opprøret hos supporterne nå også blir formalisert. Det er ikke bare bannere på tribunen. Det går faktisk i de kanaler det skal. Veien derfra til å få gjort noe med det, er derimot lang. Det kreves at de holder på den kraften en stund, og at folk som Andersen er nødt til å svelge både overbevisning og stolthet og går helhjertet inn for det.

Håper på flertall blant klubbene

For Norsk Supporterallianse (NSA) er målet klart: De vil tvinge NTF til å bli VAR-motstander, forteller talsperson Ole Kristian Sandvik til NRK.

– Hvis NTF blir motstander av VAR, så er det kun Norges Fotballforbund (NFF) som står igjen som en forsvarer. Da blir det vanskelig for dem å stå der igjen alene og forsvare et produkt som ingen andre ønsker, sier Sandvik.

NTF har 32 medlemsklubber. For å få flertall må altså 17 klubber gjøre anti-VAR-vedtak.

Totalt 14 klubber har sagt ja til å jobbe videre med VAR.

Ole Kristian Sandvik er leder i Norsk supporterallianse og jobber mot VAR. Foto: Norsk Supporterallianse

Sandvik i NSA er likevel optimist med tanke på å skaffe seg et flertall. Han har heller ingen tro på at tiltakene NFF vil gjøre, kommer til å bedre situasjonen.

– Det er en tendens at når de store klubbene og klubbene med sportslig suksess mener en ting, så vil de mindre klubbene kunne følge dette standpunktet hvis de ikke har en mening selv, sier han.

Hvis VAR-motstanderne taper denne gangen, så utelukker ikke Sandvik en ny omkamp neste år.

– Da tar det kanskje ett år ekstra å bli kvitt VAR, men det er verdt det. Motstanden blant supporterne er så sterk nå.

Vil gjøre flere tiltak

Generalsekretær i Norges Fotballforbund Karl-Petter Løken sier i en e-post til NRK at de visste at VAR ville bli tatt opp på flere årsmøter i år og at det var sannsynlig at noen av klubbene ville stemme mot videodømming.

– NFF forholder seg til at VAR er noe norsk fotball har vedtatt i fellesskap og at vi foreløpig bare har brukt det i ett år. Vi forholder oss også til at VAR er en del av TV-avtalen. Selvfølgelig vil vi lytte til det som skjer rundt om i Fotball-Norge, men vårt fokus nå er å fortsette jobben med å videreutvikle VAR.

Generalsekretær i NFF Karl-Petter Løken sier at de vil gjøre flere tiltak for å forbedre VAR denne sesongen. Foto: Terje Bendiksby / NTB

– Hvilke tiltak skal gjøres foran neste sesong for å forbedre VAR?

– Vi har fått mange innspill på hva vi bør forbedre og arbeider med konkrete tiltak inn mot sesongstart. Tiltakene har som mål å heve stadionopplevelsen, vise mer av hva som skjer på VAR-rommet, sørge for en bedre grunnproduksjon og skape en mer effektiv flyt i vurderingene, svarer Løken.

En lang vei til «seier»

Men er det i det hele tatt en sjanse for at supporterne vil lykkes?

– Det er jo det som er spennende. For det er litt sånn: Skal vi bare akseptere at det er en evig sannhet at VAR skal være der, mot viljen til de som faktisk burde på et vis eie fotballen, altså supporterne, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.

Men veien dit kan være lang. Hvis de skal lykkes må supporterne være beredt til å stå i kampen gjennom flere år, tror Saltvedt.

– Supporterne må få med NFF på et vedtak som de helt åpenbart ikke har lyst til å være med på, sier Saltvedt.

Saltvedt tror NTF og NFF kommer til å ta tiden til hjelp, og se om ikke de som er mot VAR blir lei, slik at slipper å forholde seg til det.

Dette banneret ble satt opp på Skagerak Arena før seriekampen mellom Odd og Vålerenga. Etter kampen reagerte flere på en VAR-sjekk av en offside-situasjon som tok drøyt syv minutter. Foto: Tor Erik Schrøder / NTB

Selv om det vil ta tid, er Saltvedt klar på hva han håper på.

– Jeg tenker at man skal lytte til supporterne som mener at fotballen mister helt vesentlige deler av sin sjel. VAR har aldri vært i nærheten av det produktene som ble lovet. Og den erkjennelsen må de som styrer norsk fotball snart komme til også.