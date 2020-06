Må rive åtte leiligheter etter vannlekkasje: – Det ser ikke ut

Branntilløp under matlaging utløste tirsdag to sprinkleranlegg i et leilighetsbygg i Bodø sentrum.

Brannen ble raskt slukket, men det tok noe tid før sprinkleranlegget ble koblet ut.

Dette førte til massive vannskader. Nå er åtte leiligheter totalskadd.

I leiligheten under der sprinkleranlegget ble utløst, bor Erling Kvig og kona.

Kvig var selv på hytta da det ringte fra et styremedlem i boligsameiet om at det hadde vært en vannlekkasje i bygget de bor i.

Leiligheten deres er totalskadd, sier han til NRK.

– Det ser ikke ut, forteller han.

Bor på hytta – må ordne opp selv

– Det er veldig vanskelig å forholde seg til dette. Vi lider kanskje ikke noen skade økonomisk, men det er vi som må ordne opp og finne et sted å være, forteller Kvig.

Enn så lenge bor paret på hytta. Ifølge ham selv har de blitt forespeilet en periode på tre måneder før de kan flytte inn igjen. Leiligheten deres må nemlig rives, tørkes og bygges opp på nytt.

– Vi er litt ute av balanse i den situasjonen vi er i, sier han.

Totalt åtte leiligheter må rives etter vannskadene.

Brannvesenets teori er at brannen har startet på komfyren i forbindelse med matlaging.

– Det var to sprinklerhoder som ble utløst. Det tyder på at det har vært mer enn et lite branntilløp, sier avdelingsleder Ivar Hogstad i Salten brann.

Skader for flere millioner

Avisa Nordland skriver om folk som måtte kaste bøtter med vann ut av vinduene og flytte møbler ut på terrasser for å berge.

Styreleder Jonny Olsen i Byparken Bodø forteller at beboerne nå må finne seg et alternativt sted å bo.

Ifølge ham er det snakk om skader for millioner, men det vet ikke hvor mye det er snakk om per nå.

– Alt på høyre side av etasjen er ubeboelig. Det må rives, tørkes og bygges opp på ny, sier Olsen.

Nå jobber styret med å kontakte alle beboerne for å informere om skadene, og hva som skjer videre.

– Folk er fortvilte. Mange har jo lest om dette i avisa og er kanskje på ferie eller bortreist, sier Olsen.

– Kunne ha endt verre

Beboerne dette gjelder må nå finne en alternativ plass å bo, forteller styrelederen.

– Vi har startet jobben med å bære ut møbler fra leilighetene, så må golv og vegger rives før vi setter på vifte. Det må nok tørke i veldig lang tid før vi kan bygge det opp igjen. Kanskje en måned eller to.

Likevel er han lettet over at ting gikk bra.

– Dette kunne ha endt mye verre. Det er veldig trist for de berørte, likevel er jeg glad for at vi ser at systemene fungerer godt, og at hjelp kommer når vi trenger det, sier Olsen.

Forsikringsselskapet er godt i gang med å få oversikt på situasjonen og tømme leilighetene, opplyser styrelederen til NRK.