Etter en stor vannlekkasje på hovedledningen i Vega kommune lørdag formiddag, har innbyggerne vært uten vann i over ett døgn.

Søndag ettermiddag kan teknisk sjef i kommunen, Anders Karlsson endelig gi beskjed om at vannet er tilbake.

– Nå holder vi på å trykksette ledningsnettet, og vannet er tilbake i normal produksjon, forteller Karlsson.

Rett før klokken 16 i dag ble krisestab avviklet. Nå ivaretar teknisk avdeling, brann og Brønnøy kommune det resterende arbeidet.

Alt i kommunen er ifølge han tilbake til normal drift søndag. Mandag holdes skole og barnehage åpent som vanlig.

Tror lyn og torden har skylda

I over ett døgn har kommunen undersøkt hva som er årsaken til lekkasjen. Selv etter at vannet er tilbake søndag ettermiddag sier teknisk sjef at det fortsatt er noe usikkert hva som er årsaken.

– Vi har funnet en rekke faktorer, og det er litt vanskelig å si akkurat nå hva som er årsaken. Men vi vet at lyn og torden er utløsende faktorer.

Natt til lørdag var det så mye som 100 lynnedslag på Vega, ifølge Helgelands blad.

– Natt til lørdag hadde vi et forferdelig tordenvær. Vi har hatt lyn og torden i flere dager i uka som gikk. Det er mest sannsynlig lynnedslag i løpet av flere dager som har satt oss i denne situasjonen, mener Karlsson.

Vega er ei øy og en øykommune på Helgeland i Nordland. Det bor vel 1200 personer i kommunen. Her ser vi Ylvingen, som ble kjent under NRK-serien «Himmelblå». Foto: Therese Grimstad Pisani / NRK

Satte raskt krisestab

Den første meldingen om at vannet var borte kom lørdag klokken 14:19, og kommunen begynte å lete etter feilen.

Samtidig som hele øya stod uten vann i springen, fikk heller ingen innbyggere vite noe om hva som skjedde. Til banett.no sier teknisk sjef at kommunens varslingssystem på sms ikke fungerte.

Kommunen fikk stablet på plass en krisestab i samarbeid med nabokommunen Brønnøysund. Og begynte mot kvelden å frakte vann ut til den lille øya med drøyt 1200 innbyggere via ferge.

– Noe det første vi gjorde var å finne ut hvor mye vann bøndene trengte, og vi fikk brann og redning til å kjøre ut vann til disse, sier varaordfører Hilde Sprækenhus.

Innbyggerne ved godt mot

Flere av innbyggerne NRK snakket med på Vega i dag tidlig syntes ikke situasjonen var særlig dramatisk, tiltross for at begge nærbutikkene i går ettermiddag var tom for drikkevann etter et par timer.

Innbyggerne kunne i dag hente vann fra tankbilene som kom fra Brønnøysund i går kveld. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Er ikke godt å si når vannet kommer igjen. Så det er greit å få ordnet litt drikkevann, sier Harald Valberg mens fyller opp vanndunken fra tankbilen.

– Hva gjør du nå når du skal lage mat, dusje og gå på do?

– Nei, jeg slipper jo det da, sier han spøkefullt og ler.