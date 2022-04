Det var ikke mye å glede seg over for Vålerenga-supporterne som reiste til Bodø på søndag.

Først havnet flere av dem i et basketak med politiet på vei til stadion.

Da de endelig kom frem, følte de seg heller ikke spesielt velkomne.

– Vi kommer inn på en stadion hvor det ser mer ut som Sachsenhausen enn et fotballstadion. Det er ikke et hyggelig møte. Da vi kom inn der hadde vi akkurat blitt lagt i håndjern og sprayet med pepperspray fordi politiet hadde skapt en situasjon som ikke var en situasjon, sier Sebastian, en av de tilreisende supporterne til NRK.

Før kampstart, tvitret vålerenga-supporter og talsperson i Norsk Supporterallianse, Ole Kristian Sandvik, bilder av borteseksjonen på Aspmyra.

På bildene kan man se høye piggtrådgjerder rundt hele seksjonen, og Sandvik sammenliknet forholdene med Guantánamo Bay.

– Velkomsten til Bodø var ganske ekstrem, sier Erling Rostvåg, talsmann i Vålerengas supporterklubb Klanen.

– Kan virke mot sin hensikt

Han mener at slik behandling av supportere ikke hører hjemme i dagens samfunn.

– Dette her er holdninger fra en gammel tid da man så på supportere som undermennesker eller kriminelle.

Rostvåg mener slike tiltak også kan virke mot sin hensikt med tanke på sikkerhet rundt kampene.

– Dette her er jo forsket en del på. Man vet at om man forteller en gruppe mennesker igjen og igjen at de er voldelige idioter, vil denne demografien sakte, men sikkert endre seg til å bli nettopp voldelige idioter.

Han forteller at det både nasjonalt og internasjonalt er begynt arbeid for å sikre at supportere blir behandlet som vanlige mennesker.

– Da skal man ikke bli sperra inne av piggtrådgjerder.

NFF ønsker piggtråden fjernet

Konkurranseansvarlig Nils Fisketjønn i NFF sier til NRK at piggtrådgjerder er noe som hører historien til.

Han oppfordrer Glimt til å ta tak i saken.

– Hva betyr det?

– Det betyr at jeg mener de bør fjerne gjerdet.

Fisketjønn har ikke oversikt om det er noe i regelverket som forbyr piggtrådgjerder, men sier at det viktigste er at det er fri rømningsvei ned til banen.

– Slik jeg forstår det, er det tilfellet på Aspmyra.

Piggtråden blir fjernet

Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, forteller til NRK at piggtråden ble satt opp etter samtaler med Uefa.

– Det ble rigget da vi holde på med utbedringen i fjor sommer og høst. Så dette er ikke noe nytt. Det var noe som kom opp i dialogen med Uefa da vi gjorde forberedelser for hva som skulle komme hit gjennom europakampene i fjor høst og i vinter.

Thomassen forteller at VIF-supporternes reaksjon på piggtråden er den første klubben har mottatt.

– Når vi får slike typer tilbakemeldinger så er det klart vi ser på det. Vi ønsker at folk skal kjenne at de er velkomne når de er på Aspmyra.

– Piggtråden blir nok borte til torsdagskampen, sier Thomassen og refererer til cupkampen mot Viking.

Arbeidet med fjerningen av piggtråden er gjort på en halvtime, ifølge Thomassen.