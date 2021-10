Mener Glimts eget publikum kan ta livet av stadiondrøm: – Dårligere innsalg er umulig

Det var en tydelig opprørt Joacim Jonsson som i Eurosports podkast «Indre Bane» omtalte oppmøte på Glimts forrige hjemmekamp.

Snaut 4.000 tilskuere, på en stadion med plass til drøyt 5500, imponerte ikke fotballeksperten.

Til NRK utdyper Eurosport-eksperten at dette er et elendig bidrag til Glimts planer om ny stadion.

– Glimt planlegger stadion med plass til 10.000. Hvilken troverdighet skaper dette overfor politikerne?

– Dårligere innsalg er umulig.

Sondre Brunstad Fet ropte på straffe mot Vålerenga. Joacim Jonsson roper på Bodøs befolkning – han mener de må komme seg på kamp. Foto: Sondre Skjelvik / NRK

Bedagelige og bortskjemte

Jonsson mener fjorårets rekordsesong burde vært godt nok for Bodøs befolkning. Legger man til de leder årets serie blir det for fotballeksperten uforståelig at ikke Aspmyra er fylt til randen.

– Det var ingen restriksjoner. Ingen unnskyldninger. Kveldskamp og flomlys. Vålerenga. Så møter 3750 tilskuere opp, når det er plass til over 5500.

SKAMMELIG: Fotballekspert for Eurosport, Joacim Jonsson, sier det er skammelig at ikke Aspmyra er stappfullt etter fjorårets rekordsesong. Foto: Eurosport

– Det er ingenting annet enn skammelig.

Han understreker at dette handler om at både spillerne og støtteapparatet fortjener et større oppmøte etter en slik sesong.

Beskrivelsene av Bodøs befolkning blir deretter.

– De virker å være veldig bedagelige og bortskjemte. Jeg trodde det var tøffinger som bodde i Nord-Norge. Men de vil tydeligvis sitte inne i sofaen foran peisen.

– Det kommer aldri til å bli noe bedre fotball i Bodø. Når de ikke møter opp nå – hvordan skal man da få dem på stadion?

Glimt ønsker seg en ny stadion. Drømmen er å få kapasitet på 10.000 tilskuere. Illustrasjon: Bodø/Glimt

Kulturarena kan lokke flere

Mads Skauge, fotballinteressert og universitetslektor hos fakultet for samfunnsvitenskap ved Nord universitet er også forbløffet over at ikke flere møter på Glimt-kamp.

Han mener Glimt må spørre seg både to og tre ganger før de bygger en stadion med plass til 10.000 tilskuere.

Men han mener det kanskje er nettopp det som må til for at bodøværinger skal komme seg opp av sofaen.

Mads Henrik Skauge Antonsen ved Nord universitet sier en storstue med flere bruksområder kan være positivt for oppmøte på Glimt-kamper. Foto: Nord universitet

– På den ene siden virker det pussig å tenke at man skal fylle 10.000 seter når man ikke klare å fylle dagens Aspmyra. På den andre siden, hvis de realiserer noe i nærheten av det som er foreslått, så kan det faktisk være nettopp det som drar folk på kamp.

Glimt er tydelige på at en eventuell ny storstue bør være noe mer enn bare en fotballstadion.

MER ENN FOTBALL: Daglig leder i Bodø/Glimt, Frode Thomassen, sier en potensiell stadion kan være langt mer enn en fotballstadion. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vi kan ikke bare snakke om Bodø/Glimt. Når vi snakker storstue, så snakker vi også storstue for idretten i bredden. Men også kulturen, byen og regionen vår mangler ei storstue. Et sted hvor man kan se til og skape opplevelser for folk, sa daglig leder Frode Thomassen da planene ble lagt frem.

Dette tror Skauge kan være nøkkelen til å trekke flere.

– Hvis det blir naturlig å dra til denne storstuen når det skjer noe, også andre ting enn kamp, så er det ikke helt urealistisk at også flere vil komme på kamp, sier han og legger til:

– Klimaet, tror jeg, er en av hovedgrunnene til at Aspmyra ikke fylles opp. Det er bokstavelig talt en frisk opplevelse å dra på kamp. Skal et nytt Aspmyra med større kapasitet fylles, må en bedre tilskueropplevelse innfris. Dette innebærer takfasiliteter, vindskjerming, varmeanlegg også videre.

Kort varsel

Snittet på Aspmyra i 2019, da Glimt tok sølv, var ifølge altomfotball.no 3339. Første kamp uten restriksjoner etter gullsesongen trakk 3724.

Arrangementsansvarlig i Glimt, Ørjan Heldal, peker på at det var kort varsel.

– Jeg synes det er kjempekjekt at det var mange Bodøværinger som tok turen på Aspmyra på kort varsel. Så skal vi heller ikke glemme at det var sen kampstart. 20:00, det betyr at vi mister mange av de som kommer tilreisende fra distriktet og barnefamiliesegmentet.

VELKOMMEN PÅ KAMP: Ørjan Heldal i Glimt sier ønsker alle velkommen på kamp. Foto: Bjarne Brandal / NRK

Neste hjemmekamp, søndag 17. oktober, spilles klokken 17:00. I tillegg gir de ut gratisbilletter til de første barna under 16 år. Heldal er spent på hvilken innvirkning dette vil ha på oppmøte.

– Vi skal i hvert fall gjøre det vi kan for å skape en fantastisk fin ramme rundt kampen. Så er jeg sikker på at de som kommer hit vil få servert både fin fotball og en flott totalopplevelse.

– Hva tenker Glimt om slaktet Jonsson gir Bodøs befolkning?

TIDENES SESONG: Glimt feiret gullet på Aspmyra etter tidenes sesong. Rekord etter rekord ble smadret. Men etter gjenåpningen var det ikke stappfullt på kamp. Foto: Andreas Nilsen Trygstad / NRK

– Vi er veldig glade for alle de som ønsker å gå på kamp, og vi står med åpne armer og jobber hver eneste dag for at enda flere skal ta turen på Aspmyra. Vi skal jobbe på for å gi laget vårt den oppmerksomheten de fortjener, og håper hele byen vil være med, svarer Heldal.

Joacim Jonsson er i hvert fall ikke i tvil om hva som må til om Glimt skal få oppfylt drømmen om ny stadion.

– Møt opp. Det fortjener spillerne. Ønsker man en ny storstue – da må man vise politikerne at man trenger det.