Agnes Nærland Viljugrein har vært Vålerenga-supporter i flere år og er ofte å se i feltet Østblokka på Intility Arena.

25-åringen var også til stede da Vålerenga tok imot Tromsø søndag 21. august.

Kampen gikk relativt greit for seg og Vålerenga vant 1–0 etter scoring av Stefan Strandberg.

Etter kampen ble det derimot en større diskusjon på Twitter. Flere VIF-supportere skal under kampen ha prøvd å få i gang allsang på joiken fra «Sámiid ædnan», Norges Melodi Grand Prix vinner fra 1980.

Viljugrein var en av de som uttalte seg om hendelsen på Twitter etter kampslutt:

Agnes Nærland Viljugrein uttrykte skuffelse etter Vålerengas kamp mot Tromsø 21. august. Foto: Skjermdump Twitter

– Man hører at det settes i gang fra en del folk, samtidig som det er mange som aktivt prøver å stanse det og si ifra. Men det er flere som fortsetter likevel, sier hun til NRK.

Agnes Nærland Viljugrein er ihuga VIF-supporter. Nå håper hun klubben legger fra seg joik på kamp. Foto: Privat

Viljugrein forteller at hun ble sint og opprørt og at å hetse samer på den måten ikke er noe Vålerenga kan stå inne for.

– Jeg mener det er rasistisk og åpenbart at man prøver å latterliggjøre en urbefolkning for å snakke negativt om et fotballag. VIF har masse bra rop og kule ting vi kunne brukt tida på, så jeg synes det er så sjukt unødvendig å holde på slik, utdyper hun.

Bidrar ikke til forsoning

Sigbjørn Skåden er samisk forfatter og tok i 2020 et oppgjør med samehets i fotballen.

– En av de tydeligste opplevelsene jeg har er da TIL spilte bortekamp mot Vålerenga og alle på tribunen begynte å joike da VIF gikk opp i en 2-0-ledelse. Det er jo fornedrende at det er det man skal peke på som en forklaring på at Tromsø gjør det dårlig, at man bare er «noen stakkars samer», sa Skåden til NRK den gang.

Da debatten igjen rullet etter kampslutt søndag, var det flere som tok til orde for at joikinga kunne sammenlignes med når Lillestrøm blir kalt bønder. Den sammenlikningen er ikke Skåden enig i.

– Maktspillet mellom den samiske og den norske befolkninga er noe helt annet enn by- og bygd-forholdet innad i det norske samfunnet.

Skåden påpeker at det er en sannhets- og forsoningskommisjon som jobber med å kartlegge overtramp gjort mot blant annet samer for å skape en viss forsoning i det norske samfunnet.

– VIF-fansen bidrar ikke til den forsoninga for å si det slik.

Les også: Glimt til Europaligaen – disse lagene kan de møte

Han er også en av flere som mener det blir feil at klubben markedsfører seg som «Vålerenga mot rasisme».

– De er flinke med inkluderingsarbeid rundt innvandrere. Men her får de stryk rett og slett. Det er en skrape i lakken og et stort paradoks for en klubb som mener seg å drive med antirasistisk arbeid.

Ikke krenkehysteri

Tromsø-supporter Marius Helgå var også på kampen. Han forteller at bortedelen ikke fikk med seg selve joikinga, men at denne debatten har vært diskutert i lang tid.

– Jeg har hørt at de har kjørt i gang joiken fra «Sámiid ædnan» mange ganger før, og hver gang får det kritikk. Men det virker ikke som de tar til seg kritikken som gruppe sådan.

Marius Helgå har tidligere tatt opp Vålerengas joik på sosiale medier. Foto: Skjermdump Twitter

At noen mener dette er en del av et krenkehysteri, synes Helgå blir feil.

– Jeg mener det ikke kan være avsender som definerer hva som er krenkende eller ikke.

Viljugrein mener også det blir feil å kalle det krenkehysteri.

– Jeg tenker det er tusen andre gode måter å snakke opp sitt eget lag, og det går også an å disse andre klubber på bedre måter. Vi trenger ikke hetse utsatt urbefolkning i Norge for å gjøre det.

Burde kunne legge sangen bort

Supporterleder i Forza Tromsø, Morten Killingberg, er klar over at debatten rundt akkurat denne sangen er betent. Han har selv hørt den blitt sunget av VIF-supportere i mange år.

– Alle er klar over at hets av samer er et samfunnsproblem i dag, og hvis den sangen på stadion er med på å øke problemet, er det noe vi også ønsker bort, sier Killingberg til NRK.

Morten Killingberg i Forza Tromsø mener sangen bør kunne legges bort. Foto: Privat

Killingberg presiserer at han selv ikke har opplevd sangen som noe som er gjort for å hetse.

– Men jeg tror at gjennom den debatten som har gått de siste årene, så har kanskje folks mening om joiken endret seg.

– Vår mening som supporterklubb er at man skal ha respekt for ulike meninger og hvis det er mange som føler seg støtt av sangen, er jo vi også helt enig at man burde kunne legge den bort.

Skal og bør dø ut

Trond Larsen er talsperson for Vålerenga sin supporterklubb Klanen og forteller til NRK at sangen har vært døende lenge.

– På Intility denne søndagen var det ingen av de vanlige sangstarterne som starta synginga. Den oppstod ute på fløyen, fikk ikke noe drag og døde ganske fort ut.

– Hver gang den høres på tribunen blir det skriverier i sosiale medier, og det er helt fint. For da, sakte, men sikkert, blir den borte, sier han.

Tale Ellingvåg ba VIF-fansen slutte med joik på kamp. Foto: Skjermdump Twitter

Larsen er helt enig i kritikerne som påpeker at Vålerenga motsier seg selv ved å ha Vålerenga mot rasisme som slagord.

– Det går ikke an å si at vi er mot rasisme også holder vi på den sangen. Det henger ikke sammen.

Skåden er glad for at det interne supportermiljøet til VIF har tatt til orde for å fjerne sangen.

– Det er fint å høre at de begynner å ha en indre samtale om det, tross alt. Det er jo en start på noe får man håpe.