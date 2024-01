Om du bor langs kysten i Nord-Norge har du garantert fått med deg at det river en smule.

Ofte løyer det etter stormen, men denne gangen vil det blåse opp igjen.

Ikke bare ett, men to lavtrykk er på vei mot Nord-Norge.

Men når blir det pustepause?

Til helgen ...

... om hellet går i nordlendingenes favør.

Lavtrykket vil presse seg oppover langs Nord-Norge. Resultatet blir heftig vind. Foto: www.yr.no/nb/kart/vind

– Nok en vindfull dag

Gunnar Noer, vakthavende meteorolog, svarer NRK mandag ettermiddag.

Han kan, kanskje ikke så rart, fortelle om en travel dag.

Og veldig mye roligere blir det neppe med det aller første.

– Når dette gir seg fra i morgen tidlig vil det fortsatt henge igjen en del, sier Noer og fortsetter:

– En front skal oppover kysten i løpet av dagen i morgen.

Noen få ville måle krefter i Bodø mandag. Senere på dagen ble moloen stengt. Foto: Petter Strøm / NRK

Meteorologen sier fronten særlig vil gi kraftig vind i Lofoten, Vesterålen og kanskje langs kysten i Troms.

– Det har vært en heftig runde nummer én. Blir dette runde nummer to?

– Ja, det er vel en liten runde. Det blir nok liten storm i Lofoten og Vesterålen og inn i Vestfjorden i morgen, svarer han.

– Det er faktisk mulig det kan bli full storm langs kysten av Vesterålen og Troms, kanskje også Vest-Finnmark.

– De ER tøffere enn oss

Til tross for at vinden har ført både båter og utedo på ville veier virker ikke nordlendingene å være nevneverdig skremt.

Med latter og smil fortalte Tor Andersen om det mislykkede forsøket på å se til båten.

Senere på dagen var det en særdeles rolig Svein Hansen som kunne konstatere at de sliter litt med fallvind etter at fjøset var blitt til pinneved.

Er nordlendingene litt tøffere enn andre?

Ja (mener noen).

– Det må jo innrømmes. Det må jo det.

Slik starter forfatter og jurist Anne Holt et lengre innlegg på Facebook der hun påpeker at nordlendinger er tøffe. Hun drar frem at nordlendinger må oppleve orkan som:

River tak av hus og baller av mannfolk

Drar opp hel småskog som flyr ut i ytterste stratosfære ...

... før den lander og knuser offentlige bygg

Ser broer som farer på havet og tilfluktsrom som rives opp med grunnbetong fra «tyskerens» dager

Anne Holt tar kanskje litt vel hardt i, men Widerøe måtte bolte fast deler av flyparken i påvente av bedre vær. Foto: Petter Strøm / NRK

Og på toppen av alt dette drar Holt frem orkan som lager bølgehøyder som ville lagt Barcode i grus.

Til slutt påpeker hun at nordlendinger må krype sammen i strømløse småsamfunn og gjøre seg klare til blodrødmerket skredfare.

– Alt dette er det jo faktisk imponerende at de møter med et oppgitt smil, stoisk ro og lette skuldertrekk, skriver Anne Holt.

Holt påpeker at de sørpå fikk litt vel mye snø etterfulgt av hålkeføre. Foto: Rune Lind/NRK

– De ER tøffere enn oss, slår Holt fast.

Bedre vær på onsdag da ...?

Tøffere eller ei; nordlendinger flest blir nok lei storm.

Så er det roligere vær i vente utover uken kanskje?

– Lavtrykket tirsdag er ikke like stort som det mandag. Så er det ventet enda et system opp mot Trøndelag og Nordland onsdag og torsdag, forteller Gunnar Noer, vakthavende meteorolog.

Også dette lavtrykket beskriver Noer som kraftig. Utsatte steder vil det med andre ord fortsette med kuling.

I tillegg blir det mye nedbør.

– Det blir en ordentlig rotbløyte, eksempelvis i Lofoten og Vesterålen.

Regn, regn og mer regn. Foto: @bjbele

– Hvor lang tid tar det før vi ser noe bedring? spør journalisten (nordlendingen) håpefullt.

– Da må jeg nok se på langtidsprognosen, svarer Noer og forteller at det sannsynligvis vil bli roligere inn mot helgen.

Og roligere vær passer bra. Til helgen er det åpningsseremoni for europeisk kulturhovedstad, som NRK sender lørdag kveld.

– Men det kan hende arrangørene er uheldige?

– Ja, selvfølgelig kan de være uheldig. Men slik det ser ut nå er de heldige.

I Vestland blir det også dårligere vær inn mot helgen.

– I den forstand mer nedbør og perioder med kraftig vind utsatte steder.

Mye holdes stengt

Også følge Vegtrafikksentralen blir ikke forholdene stort mye bedre i morgen, tirsdag.

– Det er ikke veldig store forskjeller, det var noen ferger som skulle prøve å gå, men tror ikke det ble noe av. Det ser ut til at det skal vare ut dagen i dag, og videre inn i morgendagen. Prognosene for Nordland i morgen er ganske lik, det blir mye vind og jeg antar at mange veier og fergesamband fremdeles kommer til å holde stengt.

Det sier Fredrik Nyland, trafikkoperatør ved Vegtrafikksentralen.

Han sier at folk bør ta forholdsregler før de begir seg ut på lengre kjøreturer i ruskeværet, hvor vindkastene kan komme opp i over 30 meter i sekundet.

I morgen blir trolig mange ferger innstilt. Foto: Knut Haarvik / NRK

– Vi tenker at det er greit for de som må ut å kjøre, at de tar kontakt på 175 eller går på nett og ser på kjøreruten før de legger ut på lange turer. Mange veier kan stenge akutt, så vi anbefaler at folk ringer eller sjekker på nett.

Nordlandsbanen er fremdeles stengt mellom Trofors og Mosjøen. En ny vurdering der vil bli tatt klokken 02:00 i natt.

Widerøe opplyser til NRK at de fremdeles ikke vet om flyene deres kommer til å ta av i morgen, men at de gjør løpende vurderinger inn mot morgendagen.