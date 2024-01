Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Et kraftig uvær har herjet i Nord-Norge, og har blant annet knust fjøset til Svein Hansen i Sortland.

Hansen hadde vært borte i en time, og kom hjem til et fjøs i ruiner.

Et tysk ektepar som leide hos Hansen brukte fjøset som garasje, men heldigvis var mannen på jobb da uværet traff.

Uværet var så kraftig at Widerøe satte alle flyene nord for Trondheim på bakken, noe som ikke har skjedd på 14 år. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Båt på vei.

Utedo i lufta.

Og fly på bakken.

Uværet, uten navn, herjer.

Svein Hansen skulle bare en liten tur til Sortland. Da han kom hjem en time senere var fjøset blitt til pinneved.

– Vi plages litt med fallvær når det er vær fra vest. Det var det som gjorde at den gikk, sier han til NRK.

Faen, er det en båt?! Båten gikk ikke på grunne, men på vei.

Bladet Vesterålen omtalte saken først. Vesterålen Online har også omtalt saken.

Fjøset før det ble til pinneved. Foto: Privat

– Heldigvis var han dratt på jobb

Svein Hansen forteller at han overtok hus og fjøs på Kavåsen, nord for Sortland, av foreldrene for omtrent et halvt år siden.

Siden da har han flikket og pusset på eiendommen.

Nå er arbeidet forgjeves, men Hansen virker å ta det hele relativt rolig.

– Det var bare en fjøs.

Han legger til:

– Men det er jo galt nok det, for å si det sånn.

Kavåsen utenfor Sortland i Nordland.

Hansen forteller at han startet dagen med å kjøre sønnen inn til Sortland.

– Da jeg kom tilbake var fjøset borte. Alt lå i ruiner. Jeg har et tysk ektepar som leier hos meg. Det var kona som ringte til kona mi da fjøset holdt på å forlate.

Og det tyske ekteparet brukte fjøset som garasje.

– Heldigvis var mannen dratt på arbeid, påpeker Hansen.

– Får bli som det blir

Til å akkurat ha mistet fjøset er Hansen svært rolig.

– Kan du beskrive hvordan det føles å komme hjem til en knust fjøs?

– Jeg tar alt lett sånn sett. Så lenge det ikke går folk. Det materielle er forsikret, så det får bli som det blir.

Svein Hansen forteller at det kun var materielle ting som gikk tapt. Fjøset huser ingen dyr. Foto: Privat

– Widerøe har satt alle flyene nord for Trondheim på bakken. Det har ikke skjedd på 14 år. Kan du huske å ha opplevd vær som dette?

– Jeg tror ikke jeg har opplevd noe lignende på mange år. Det har gått en del tak rundt omkring. Det var litt kjipt å se dette da man hadde fått det litt på stell. Så kommer vår herre og henter det, sier Hansen og legger til:

– Vi kan ikke være på godfot jeg og vår herre.

En snøskuter sto i fjøset. Den er trolig ødelagt, sammen med andre materielle ting som gressklipper, vinduer og dører som ble lagret i fjøset. Foto: Privat

– Vi får håpe dere blir på godfot etter hvert?

– Ja, vi får håpe det etter hvert, svarer Hansen før han ler forsiktig.

– Huset står?

– Huset står ja.

– Det var da enda godt. Da er du ikke så uvenn med vår herre?

– Nei.

Uvær får ofte navn. Hvorfor får ikke en orkan et eget navn?

Sikret før de gikk i hus

Uværet var ikke ferdig da fjøset hadde tatt kveld.

Hansen sier de kanskje burde kommet seg i hus, men at flere heiv seg rundt for å sikre at ikke restene etter fjøset gikk utover andre.

– Etter retten skulle vi bare gått i hus, men vi valgte å få det stroppet i hop slik at det ikke skulle skade mennesker og andre hus.

Pinneveden etter fjøset blir flyttet på plass før det stroppes og festes. Foto: Privat

Med hjelp fra flere, blant annet sønnen som eier gravemaskin, fikk de sikret stedet.

– Vi har lagt alt treverket og stålplatene sammen og festet det. Også har vi lagt jord på.