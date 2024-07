– Vi ble overrasket over hvor stor etterspørselen var, sier Eva Nohr.

Da dattera kjøpte seg ny bil, valgte de å prøve å leie den ut gjennom utleietjenesten Getaround for å finansiere kjøpet.

– Hun fikk nedbetalt bilen sin og betalt de løpende utgiftene. Så vi valgte å kjøpe en bil til med samme intensjon, fortsetter Nohr.

Etterspørselen er, ifølge Nohr, jevnt god året gjennom, men sommeren skiller seg litt ut.

– De månedene vi er inne i nå, mai, juni, juli, august, til dels også september, er vi nærmest fullbooka. Vi leier ut til både turister og lokale. Turistene skiller seg ut ved at de leier bil over lengre perioder, forteller hun.

Selskapet Getaround er altså en plattform der privatpersoner kan leie ut bilen eller bilene sine til andre. De forteller at de har vokst seg mer eller mindre landsdekkende de siste årene.

– Vi har hatt leieforhold i mer enn 200 kommuner. I praksis kan vi si at vi har biler bak hver stein, sier Lotte Børnick-Sørhaug i Getaround.

Også konkurrenten til Getaround, Hygglo, har gode tider.

Uendelige muligheter for utleie

– Vi har hatt en veldig positiv utvikling de siste årene. Når det gjelder både ting folk leier ut og antall personer som leier ting har vi vokst med 50 prosent, sier Ola Degerfors, konsernsjef i Hygglo.

De legger ikke bare til rette for utleie av bil, men også alt fra bilstoler, til kamerautstyr, verktøy og sykler.

– Nå på sommeren er det veldig mange som leier verktøy, hageredskaper og utstyr til friluftsliv og fest. Om vinteren går det en del i ski og takbokser, sier Degerfors.

– Er det noe som er spesielt lønnsomt å leie ut?

– Tilhengere er populært hele året.

Forbrukerøkonom i Sparebanken Nord-Norge (SNN), Linda Tofteng Eliassen, opplever at det kan være meget smart å leie ut bilen sin.

God butikk å leie ut bilen og hytta

– I Norge regner vi med at en bil med fossilt drivstoff har en månedlig driftskostnad på opp mot 4.000 kroner, uten lånekostnader. El-biler er betydelig rimeligere i drift, men har inntil de to siste årene vært dyre å kjøpe for småbarnsfamilier. Jeg har møtt folk som leier ut bilen, og på den måten har fått dekt inn det som er av løpende utgifter, skriver hun i en e-post.

Også hun mener mulighetene er store for utleie å av andre ting.

– Det er ingen begrensninger. Jeg har selv sett folk som leier ut alt fra høytalere og verktøy, til barnestoler, elsykler og hytter, skriver Eliassen.

– En kollega leide ut en familiehytte for 250.000 kroner i 2023 – og da brukte familien hytta selv så mye som de ønsket.

Eliassen opplever også at det er blitt mye mer normalt å leie ting man kanskje ellers ville kjøpt.

– Jeg tror egentlig at det er mindre stigma nå, enn bare for noen få år siden, rundt det å låne i stedet for å kjøpe. Vi har jo hatt blant verdens høyeste forbruk i Norge i lang tid. Ser vi på den enorme forbruksgjelden vår, så er det nok slik at flere av oss har kjøpt ting vi egentlig ikke hadde råd til, skriver forbrukerøkonomen.

– I tillegg ser vi av undersøkelser at flere og flere tenker bærekraft – og da kanskje tenker at det er bedre å leie en bobil enn å kjøpe.

Eliassen minner også om at du må huske å føre eventuelle leieinntekter opp på selvangivelsen. Alle slike inntekter over 10.000 kroner må du skatte av.

Og det kan være fort gjort å tjene mer enn som så, for eksempel på bilutleie. Særlig i Nord-Norge, ifølge Lotte Børnick-Sørhaug i Getaround.

3.000 kroner per leieforhold

I nord leier gjerne leietakerne bilene over lengre tid enn i storbyene sørpå.

– Det føret til at utleierne i nord tjener i snitt 3.000 kroner per leieforhold, mens utleierne i Oslo tjener rundt 1.000 kroner, sier Lotte Børnick-Sørhaug.

Og Eva Nohr og familien har for det meste bare gode opplevelser med å leie ut sine biler.

– Først og fremst så finansierer det jo bilholdet. Men det er også veldig hyggelig å møte mange ulike mennesker og bli litt kjent med nye personer, sier hun.

– Så syns er det jo bra med delingsøkonomi i en tid hvor det er økonomisk trangt for noen. Vi hadde blant annet en leietaker som sa at hvis hun ikke ville klart å gjennomføre ferien sin hvis hun ikke hadde hatt mulighet til å leie bil for en rimelig pris.

Og selv med mange forskjellige leietakere, har familien Nohr unngått uheldige opplevelser.

– Ettersom leietakerne skal levere bilene rene tilbake, så er det noen som har brukt våtservietter og gnidd sand inn i lakken og sånn. Det er ikke så hyggelig, men ellers har det vært lite tull.