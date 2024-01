En del av oss starter 2024 på scratch. Kontoen er rimelig tom etter jula og banken har satt opp renta enda mer.

Nå har vi hatt godt over to år med stadig økning i renta. Bankene har tjent store penger, mens folk og bedrifter har vært nødt til å stramme inn.

Men har det fungert etter planen?

Styringsrenta i prosent Styringsrenta settes åtte ganger i året av Norges Bank. Styringsrenta styrer rentene i bankene, og påvirker dine boligutgifter. Målet med å sette opp renta er at de høye prisene skal gå ned igjen. Prognosen forteller oss hvordan Norges bank tror renta vil utvikle seg fremover. Les mer om kilder og forbehold her. Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån 2022 2023 2024 2025 2026 1 % 2 % 3 % 4 % 4,5 % Prognose Norges bank

Bruker kortet mindre, men kjøper fortsatt like mye

Alt tar utgangspunkt i at norsk økonomi har noen utfordringer akkurat nå. Inflasjonen er høy og kronekursen er svak.

Norges Bank har i oppgave å holde inflasjonen stabil. For å bremse inflasjonen må de «få ned aktiviteten i økonomien».

Et av virkemidlene er å få oss til å kjøpe mindre varer og tjenester. På den måten må bedriftene sette ned prisene for å selge varer. Slik bremses inflasjonen.

Men bruker vi mindre penger?

Det kommer litt an på hvordan du måler.

SSB måler for eksempel det samlede forbruket til husholdningene. Tallene deres viser at forbruket i 3. kvartal i år var rundt 20 milliarder høyere enn samme periode i 2022.

Men det betyr ikke at vi handler mer.

For å bruke eksempelet til Pål Sletten, sjef for seksjon for nasjonalregnskap i SSB:

– Vi handler omtrent like mange liter melk. Men melken er blitt dyrere, derfor bruker vi mer penger, sier han.

– Hvis vi korrigerer for prisen, finner vi at forbruket var vel 4 milliarder lavere enn i 3. kvartal i fjor, eller om lag 1500 kroner per husholdning, sier han.

Samtidig understreker Sletten at det er store forskjeller. Rentehevingene treffer mange, men det er ikke alle som har store lån.

– Så for noen er det fortsatt greie tider, sier han.

Lipstick-effekten

En annen undersøkelse viser at rundt halvparten av oss føler at vi har fått dårligere råd den siste tiden.

Ifølge DNBs analyser har kortforbruket blant nordmenn gått litt ned siden sommeren 2022. Ikke mye, da. 2 prosent nedgang i oktober 2023 sammenlignet med oktober året før.

– Først og fremst har vi strammet inn på kjøp av varer. Det vil si at de som selger sportsartikler, elektronikk, og ting til hus og hjem har gått på en smell, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB.

Selv om norske lønninger har økt, viser tallene til DNB at utgiftene på lån har økt enda mer.

OVERSIKT: Ine Oftedahl og hennes analyseteam i DNB har god oversikt over forbruket til norske forbrukere. Foto: Stig B. Fiksdal

– De som har vært nødt til å justere forbruket sitt mest er dem som tjener godt, men har mye i lån. De er vant til et høyt forbruk, og plutselig ser de at tusenlappene flyr ut hver måned når rentene øker, sier Oftedahl.

– Hva med dem som ikke hadde så mye å rutte med fra før?

– Når vi ser på tallene, ser vi at den gruppen ikke gjør så veldig mange endringer. Det skyldes nok at de ikke hadde rom til å gjøre så veldig mange endringer fra før.

Tall fra SSB viser derimot at vi ikke handler særlig mindre enn før.

Samtidig reiser vi mindre, og bruker mindre penger på underholdning og servering, som det heter i rapporten, ifølge rapporten til DNB.

I stedet bruker vi mer penger på sko, klær, tilbehør og personlig tjenesteyting, som frisørtimer og annen skjønnhetsbehandling.

– Én ting som er litt spennende er lipstick-effekten. Vi ser at nordmenn bruker mindre penger på dyre luksusvarer og store reiser. I stedet unner vi oss rimeligere luksus, og vi koser oss for eksempel med å gå ut for å spise, sier Ine Oftedahl i DNB.

– Så vi koser oss litt, selv om økonomien er strammere?

– Ja, sånn sett er vi enkle mennesker. Vi får det til å gå rundt, og vi gjør ikke de store grepene før vi må.

Men så har du en annen gruppe: Bedriftene. Arbeidsgiverne våre. Hvordan har de økte rentene påvirket dem?

Små bedrifter i krise

– Bildet er todelt, sier Rune Martinsen, DNBs banksjef for storkunder og næringsliv i Salten og på Helgeland.

– Vi ser at det er noen næringer som har god fart. Og så har vi andre deler av næringslivet som merker det mer.

Oppdrettsnæringen gjør det for eksempel fortsatt bra.

I boligmarkedet og bilbransjen er det derimot mer krevende tider.

Rune Martinsen trekker bygg- og anleggsnæringen er en av bransjene med utfordringer.

– Hver fjerde konkurs det siste året er innenfor den næringen, sier han.

TAR GREP: – Bedrifter som har mindre aktivitet løser kanskje utfordringene ved å ta grep på kostnadssiden, for eksempel ved å be om avdragsutsettelser på lånet, sier Rune Martinsen i DNB. Foto: Petter Strøm / NRK

NHO ser det samme. 7 av 10 NHO-bedrifter mener rentene har påvirket dem negativt.

Ifølge Øystein Dørum i NHO har bedriftene blant annet svart med å sette opp prisene sine.

– Vi har foreløpig sett lite til bemanningsreduksjoner. Men økte renter og svak etterspørsel gjør at færre investeringsprosjekter blir lønnsomme sier Dørum.

– Et flertall av våre medlemsbedrifter sier at de skal redusere sine investeringer de kommende årene.

Samtidig har antall konkurser holdt seg relativt stabilt de siste årene, viser tall fra Konkursregisteret.

Ifølge Rune Martinsen i DNB er det en viss positivitet i næringslivet. På lik linje resten av befolkningen håper de på at rentene snart begynner å gå ned.

– Hva kan skje dersom det ikke skjer, da?

– På sikt kan det føre til høyere arbeidsledighet. Både arbeidsplasser og selskaper kan forsvinne. Det er jo en viss negativ utvikling, men den er ikke veldig markant foreløpig.

Øystein Dørum i NHO forteller at de mener rentepolitikken så langt har vært riktig.

ENDRINGER: – Både inntektssvikt og endringer i hvordan folk bruker penger har bidratt til å redusere husholdningenes etterspørsel etter varer og tjenester, som slår ut i bedriftenes omsetning og inntjening, sier Øystein Dørum. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

– Bankens mandat er lav og stabil prisvekst rundt 2 prosent. Nå er den på nesten 5 prosent. Derfor mener vi det er riktig med en politikk som bidrar til å få ned prisveksten.

Så det går fortsatt greit i næringslivet også, selv om det er tyngre tider for noen.

Men hva tenker Norges Bank selv? Har de nådd målene de ønsker for inflasjonen og kronekursen?

Norges Bank: – Vil ta tid

– Vi ser at økonomien kjøler seg ned. Prisveksten har avtatt det siste halvåret, men den er fortsatt klart over målet vårt på 2 prosent, sier Ole Christian Bech-Moen, direktør for pengepolitikk i Norges Bank.

Han forteller videre at det vil ta tid før vi virkelig ser effektene av renteøkningene.

KJØLER SEG NED: Ole Christian Bech-Moen da han presenterte Pengepolitisk rapport i 2022. Han mener norsk økonomi har kjølt seg ned, men at det fortsatt er litt igjen for å nå målene. Foto: Heiko Junge / NTB

I desember overrasket de med å sette opp renta ytterligere.

– Det var for å sørge for at prisveksten kommer tilbake til målet innen rimelig tid. Går det som vi nå tror, vil det trolig ikke være behov for flere renteøkninger, sier Bech-Moen.

De forventer at prisveksten i Norge vil avta gradvis, men det vil få noen konsekvenser.

– Vi forventer ikke en kraftig nedgang i norsk økonomi, men arbeidsledigheten vil trolig øke noe.

Førsteamanuensis i økonomi ved UiT Norges arktiske universitet, Espen Sirnes, har laget en egen oversikt over inflasjonen.

Han mener ting kunne vært gjort annerledes.

– Når vi skal vurdere om det har fungert eller ikke, må vi sammenligne med hva situasjonen hadde vært uten rentehevinger. Så selv om vi ikke ser noe stor nedgang hverken i investeringer eller konsum, betyr ikke det at rentehevingene ikke virker, sier Espen Sirnes.

– Effekten av rentehevinger på investeringer tar også lang tid, fordi det tar lang tid å planlegge investeringer. Inflasjonen ville derfor antakeligvis vært langt høyere uten rentehevingene, og vi har heller ikke sett den fulle effekten av dem.

Han mener videre at regjeringen kunne tatt andre grep for å unngå å havne i den situasjonen vi nå står i.

– Det er helt klart at rentehevingene kom for sent og var for små. De fleste økonomer er i dag enige om at inflasjonsfaren ble undervurdert i startfasen av inflasjonsbølgen vi nå har sett.

Både regjeringen, SSB og flere økonomer tror på en lønnsvekst i 2024 som blir høyere enn prisveksten. Sirnes er ikke så sikker på det er utviklingen vi bør håpe på.

Norges Bank ønsker nemlig å sette opp renten når den ser antydning til ukontrollert inflasjon, fordi de frykter å miste kontroll over folks forventninger.

– Dersom publikum begynner å forvente høy inflasjon, vil det brukes i vårens lønnsforhandlinger. De vil kreve høyere lønn, som vil gi høyere kostnader for bedriftene og enda høyere priser, sier Sirnes.

– Kostnadene ved å få ned inflasjonen eskalerer med en slik lønns- og prisspiral. Norges Bank vil derfor ikke risikere å komme bakpå.

Han mener derfor det er avgjørende at inflasjonen stabiliserer seg og etter hvert faller.

– Da vil inflasjonen kunne bringes kontrollert ned til Norges Banks inflasjonsmål på 2 prosent. Sannsynligheten er stor for at det vil skje, da vi ser at inflasjonen nå faller internasjonalt.