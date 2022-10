CO₂ i atmosfæren 416 ppm 1,5-gradersmålet +1.02°C Les mer om klima

– Vi trenger skiutstyr til tre barn.

Det sier en av de mange som har møtt opp på bruktsalg hos alpinklubben i Lofoten. Ti minutter senere har alle barna fått det de trenger.

– I år er det nok den lengste køen vi har hatt.

Det sier Kjersti Tønnesen Busch. Hun er leder for Svolvær Alpinklubb og har organisert bruktsalg i flere år.

Rekordstor interesse

I garasjen til alpinklubben i Svolvær strømmet det til med folk på lørdag.

Det var så mange at klubben, klok av erfaring, hadde innført kølapper.

– Vi ser på interessen at det er mange flere enn før som kommer. Mange er interessert i alpint, og det er god rekruttering – vi ser fram til denne sesongen, sier Tønnesen Busch.

Køen strekker seg ut i garasjen mens de som har tur kan velge i mye utstyr som knapt vises at det har vært brukt. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Er det en dyr hobby?

– I Svolvær er det ikke det. Vi selger alltid rimelige årskort før jul og vi har bruktmarkedet årlig. Jeg tror folk er mer bevisste på gjenbruk.

– Vi spøkte med det da vi satte prisene – vi har ikke tatt hensyn til inflasjon og har fortsatt svært rimelige priser på brukt utstyr, sier Tønnesen Busch.

Kjersti Tønnesen Busch tror at dagens økonomiske situasjon kan være noe av årsaken til at folk velger å kjøpe brukt.

En av de heldige, som fikk skaffet familien komplett utstyr, var Per-Christian Listau Johansen. Han mener dette er et bra tiltak.

– Mye av barneutstyret vokser de jo fort ut av, og at det kan selges her gir verdi over mange år, så dette er et tiltak som er positivt.

Bruktkupp – helt nye ski uten bindinger med førpris på nesten 2000 kroner går for 800 denne lørdagen. Skiklubben får 200 av disse. Foto: John Inge Johansen / NRK

– Vi kjøpte to sett med staver, ei ubrukt og ei brukt ryggskinne, to par sko og to par ski, sier han.

Familiefaren på alpinmarkedet i Svolvær, er i alle fall tilfreds med prislappen, som til slutt kom på 1800 kroner totalt, på komplett utstyr til tre barn.

– Det er vi veldig fornøyd med, sier Per-Christian Listau Johansen.

Tjuefem prosent av kjøpesummen går til klubben som organiserer salget, mens det resterende beløpet, går til den tidligere eieren av utstyret.

Økt etterspørsel

Stadig flere omfavner gjenbruk, men det er vanskelig å si hva som er den direkte årsaken til at det blir mer populært.

Anne Kari Garberg er kommunikasjonssjef i Framtiden i våre hender, sier at de ikke har noen ferske undersøkelser som kan bekrefte den tilsynelatende økende interessen.

– Jeg har ikke tall på det, men vi har sett og hørt at det oppleves en økt etterspørsel etter nedprisede varer i dagligvarehandelen, sier Garberg.

Anne Kari Garberg er kommunikasjonssjef i Framtiden i våre hender. Foto: Jon Skille Amundsen 2016

– Vi håper det blir mer populært å handle brukt, det er av alternativene vi har for å være miljøvennlig.

I en tid der prisene går opp kan det å handle brukt være en fin måte å spare noen kroner på.

– At økonomien nå er trangere er jo en anledning til å se på hva som finnes ute i bruksmarkedet. Finn.no har mye bra, og det er kommet apper som Tise og andre, sier Garberg.

Samtidig har det vært vanskelig å drive med faste bruktbutikker i Norge:

Kjolesalg

Gjenbruk og veldedighet går hånd i hånd på et annet bruktmarked i Svolvær.

«Kjøp min kjole» er et prosjekt, som Svolvær Soroptimistklubb arrangerer.

Kjolesalget er svært populært, og mange kan nok kjenne seg igjen med følelsen av å ha en kjole for mye som knapt brukes. Og nå går det til en god sak.

Frid Løkken er med på å hjelpe kvinner fra Ukraina gjennom å selge kjoler i Lofoten. Foto: John Inge Johansen / NRK

Frid Løkken er med og organiserer salget hvor alle inntektene går til godt formål.

– Jeg tror folk kjøper på grunn av formålet, det er folk innom som gir penger uten å kjøpe noe også, sier hun.

Svolvær Soroptimistklubb er en kvinneforening, som hjelper andre kvinner i verden:

– Vi har samlet inn kjoler fra venner og venninner, som vi selger for en rimelig penge. Interessen er stor, og første gangen vi gjorde dette fikk vi inn 25.000, så får vi se hvordan det ender i år.

Og pengene som de samler inn med kjolesalget skal gå til å hjelpe flyktninger fra Ukraina.

– Nå hjelper vi gjennom et prosjekt i Moldova til flyktninger fra Ukraina, og flere klubber i Norge er med på dette prosjektet, sier Løkken.