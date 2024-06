Theodor Hustad (19) vasker sin andre bil på få minutter. Det er mye å henge fingrene i på årets sommerjobb hos Avis på Evenes lufthavn.

Den lille kommunen ligger i smørøyet midt mellom Lofoten og Senja – og huser regionens største flyplass.

Nord-Norge opplever en eventyrlig vekst i utenlandstrafikk, med en imponerende økning i antall passasjerer og etableringen av nye direkteruter.

Denne sommeren er det satt opp direkte flyruter mellom Evenes og Paris, Frankfurt, Zürich og Palma de Mallorca.

Det merkes hos bilutleierne på Evenes lufthavn. I forrige uke ble det målt rekordmange biler på veiene i øyriket.

Både Hertz og Avis melder om fullt kjør og rekordetterspørsel så tidlig i sesongen.

– På fredag ble det rekord. Da vasket vi 42 biler, smiler 19-åringen.

Mange turister reiser til Lofoten via Evenes lufthavn. Det nyter bilutleierne godt av.

Han går fortsatt på videregående, men hjelper velvillig til for faren, Tor Anders Hustad, som er sjef på Avis på Evenes.

– Det er mye å gjøre, men det er fint å hjelpe til. Det er en fin sommerjobb, sier Hustad junior.

Theodor Hustad sørger for at bagasjerommet er strøkent til neste kunde. Foto: Frida Brembo / NRK

Stort trykk

Det er som nevnt pappa Tor Anders som er sjef for Avis på Evenes. Han kan vise til veldig gode tall den siste tiden – som kommer på tross av bransjens varsku for noen uker siden.

– Det er stort trykk. Vi springer mye og fort for å ta hånd om alle kundene og bilene våre. Det ser veldig bra ut.

Leiebilmarkedet går så det suser i Evenes. Foto: Frida Brembo / NRK

Han sier at også sommersesongen ser lovende ut.

– Vi går mot en sommersesong som vi tror skal bli bra. Det er veldig mye spennende som skjer i og rundt Evenes. Vi har fått flere nye flyruter og mange som kommer hit vil til Lofoten.

Evenes mer populær enn Gardermoen

Også hos den private bildelingstjenesten Getaround, er det gode tider i Evenes og Nord-Norge for øvrig.

– På Evenes så har vi 30 prosent flere leieforhold som er booket enn på Gardermoen. I Bodø er det faktisk enda heftigere, sier markedssjef i Getaround Lotte Børnick Sørhaug til NRK.

– Hva tror du er grunnen til det?

– Det er helt tydelig et resultat av de nye flyrutene som har åpnet opp fra Europa og Evenes. Nå er det mye enklere og rimeligere for turister å reise til Nord-Norge.

Lotte Børnick-Sørhaug i Getaround. De gleder seg over mye trafikk i nord. Foto: PRIVAT

Selskapet er ikke overrasket over de positive tallene i nord. Denne vinteren så de den samme trenden.

– Da var det Tromsø som var aller hetest. Vi plukket ganske tidlig opp at 2024 var et særdeles godt år for å se nordlys. Vi har hatt bra trafikk helt siden mars og frem til nå, forteller Sørhaug.

Skylder på «elendig» kollektivtilbud

– Det er veldig bra at næringslivet lykkes, men en del av leiebilmarkedet burde vært erstattet av bedre kollektivløsninger.

Det sier ordfører i Evenes, Terje Bartholsen. Han mener det er to grunner til leiebilboomen i kommunen:

Turistene strømmer til Lofoten via Evenes lufthavn.

«Elendig» kollektivtrafikk rundt flyplassen.

– Når folk kommer hit så forventer de å kunne ta buss til Lofoten. Det kan du stort sett ikke. Vi har ikke et godt nok tilbud for en flyplass i sterk vekst.

Ordfører i Evenes, Terje Bartholsen og lokal Avis-sjef Tor Anders Hustad. Foto: Frida Brembo / NRK

Han forteller at de har jobbet mot både Nordland og Troms fylke i flere år for å få de til å ta et helhetlig ansvar for kollektivtrafikken ved flyplassen.

– De sier at de forstår situasjonen. Og så sier de at det er kommersielle flybusser som først og fremst skal løse dette.

– Vi er ikke uenige i det, men vi mener at du må se flybusser og den vanlige rutetrafikken i sammenheng. Da må fylkene være med på laget, tilføyer han.

Hustad i Avis tror de får en liten boost fra at folk ikke orker å vente på bussen.

– Samtidig så er det mange som har bestilt leiebilene sine lenge før de lander her, påpeker han.

Jobber med saken

Marianne Dobak Kvensjø (H), fylkesråd for samferdsel i Nordland, er forelagt kritikken fra Bartholsen.

I en kommentar til NRK sier hun at de er klar over situasjonen og jobber med saken.

– Vi er klar over at dette er en problemstilling på noen av flyplassene våre. Vi ser på problemstillingen i lag med kommunene våre.

Fylkesråd for samferdsel i Nordland, Marianne Dobak Kvensjø. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

De fleste flybussene i Nordland er drevet av kommersielle aktører.

Fylkesråden sier at de ikke foreløpig ønsker å overta flybusstilbudet, men vil være et supplement til de kommersielle aktørene.

– Vi ønsker at kommersielle aktører skal drive der det er økonomisk lønnsomt. Det er klart vi også ønsker at de som reiser til og fra flyplassene benytter seg av de tilbudene som er der.