– Det brukes skjønn i disse sakene, men som regel skal reisen skje i samme prisklasse som for den kansellerte billetten. Er det ingen flyseter i samme prisklasse kan du i noen tilfeller kreve en oppgradering.

Det sier forbrukerjurist Amna Haye i Forbrukerrådet til NRK.

Hun sier også at man kan få dekket utgifter dersom erstatningsreisen er med et annet transportmiddel enn fly.

– Svaret er ja. Hvis det ikke er et fly som går til dit du skal, kan utgifter til et annet transportmiddel kunne dekkes.

Dette avhenger av en rekke faktorer og avgjøres fra sak til sak.

– Men du kan ikke leie et privatfly og forvente kostnadene dekket av flyselskapet.

Tør ikke bestille ny reise

For Anette Sandanger Nybø og familien fra Bodø ble det stopp på feriereisen da de ankom på Gardermoen på mandag.

– Man blir helt matt av hele greia, sier hun.

Flyet som skulle gå til Kroatia ble kansellert, og dermed ble de sittende streikefast i Oslo. Der har hun febrilsk forsøkt å finne nye billetter.

Hun er usikker på om hun ville fått igjen pengene siden erstatningsreisene i dag er vesentlig dyrere enn da hun bestilte reisen i fjor høst.

– Erstatningsreisene er svindyre.

Familien er derfor i tenkeboksen om de i det hele tatt skal forsøke å komme seg til utlandet, eller om de skal bli igjen i Oslo.

Likevel er beslutningen om å eventuelt gi opp ferieplanene sur for familien på fem. I Kroatia har de leid et hus til «mange titusen kroner» som nå står ubrukt.

– Der får vi ikke igjen noen ting, sier hun og legger til:

– Er det vits i å bruke fire-fem dager på dette, når man heller kunne lagt seg ned å lest en bok?

I BODØ: Anette Sandanger Nybø og familien ventet på flyet til Oslo på flyplassen i Bodø mandag. Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

Forbrukerrådet: – Du har tre valg

Amna Haye i Forbrukerrådet sier du har tre valg dersom reisen din blir innstilt eller forsinket i mer enn fem timer som følge av streik:

ombooking snarets mulig

ombooking til et senere tidspunkt

eller pengene tilbake for reisen

– Mange vil nok ønske ombooking i håp om å komme seg av gårde på ferie raskt. Men husk at når det er streik, vil de reelle ombookingsmulighetene være små siden det ofte ikke er ledige seter å oppdrive.

– Det gjelder også dersom du tar ansvar selv, og forsøker å finne en erstatningsflyvning, sier Haye.

JURIST: Anma Haye er forbrukerjurist i Forbrukerrådet. Foto: Forbrukerrådet

Man må selv søke om erstatning fra selskapet for å få dekket utlegg til ny reise.

– Det er viktig å ta vare på dokumentasjon. Om selskapet nekter, kan man klage til Transportklagenemnda, sier hun.

Normalt skal utleggene refunderes innen sju dager, men Haye sier at dagens situasjon gjør at det vil kunne ta lengre tid.

– SAS er nå i en juridisk prosess for finansiell restrukturering under tilsyn av en amerikansk føderal domstol. Hvordan det går med ditt krav mot SAS, enten det er krav på refusjon av billetter, erstatning for nye billetter eller standardisert erstatning vil avhenge av hvordan prosessen i USA foregår.

– Hva dette betyr for passasjerer som venter på refusjon er uklart og en restruktureringsprosess kan ta lang tid.

STREIKEFAST: Med dette bildet tryglet søstrene Rosalie (24) og Elyse (27) Donck lokalbefolkningen i Narvik om overnatting mens de venter på toget til Sverige torsdag. Foto: Bjørn Kanstad

Utlendinger streikefast i Norge

Det er ikke bare mange nordmenn som ikke kommer seg på ferie til utlandet. Også utlendinger i Norge sliter med å komme seg hjem som følge av streiken.

Søstrene Rosalin (24) og Elyse (27) Donck fra Belgia skulle ta flyet fra Tromsø til Brussel mandag, men avgangen ble kansellert.

– Vi prøvde å spørre på flyplassen om det var andre flyginger, men det var ingenting på en uke. Dermed var ikke fly noe alternativ.

Løsningen ble til slutt å ta buss til Narvik og deretter 20 timer tog til Stockholm.

Der fikk de booket de to siste setene på et fly hjem til Belgia for 3000 kroner hver.

– Selv om SAS sa at vi ville få refundert pengene, vet vi ikke om det stemmer. Det vanskeligste er at ingen kunne hjelpe oss, sier søstrene.

SAS: – Dekker mellomlegget

Flyselskapet har onsdag svart NRKs lesere på spørsmål om dine rettigheter.

– SAS dekker mellomlegget for billetter i samme serviceklasse, eller de rimeligste du finner. Vi har forståelse for at prisene tett opp til avgang ofte er dyrere enn hva deres opprinnelige billetter var.