UP slutter med tilfeldige promillekontroller av frykt for koronasmitte

– Fra å gjennomføre rustesting av alle vi stanser, gjør vi nå en endring, sier UP-sjef Steven Hasseldal til NRK.

Endringen betyr at UP altså kun vil teste der hvor det er grunnlag for mistanke eller hvor sjåføren har begått andre lovbrudd. Tiltaket gjelder inntil videre.

– Bakgrunnen er rett og slett faren for koronasmitte og at vi ikke ønsker å ta disse blåseprøvene mer enn nødvendig.

Føre var

Allerede 5. mars innførte UP nye rutiner ved at de som blåste i alkometeret ble bedt å om ta av plasten på blåserøret selv og etter prøven ta meg seg blåserøret.

– Har ikke det fungert bra nok?

– Vi mener tiltakene har vært gode nok, og det har vi også sjekket med smittevernlege. Men nå gjør vi ekstra grep for å være enda sikrere, det er rett og slett for å være føre var.

Hasseldal forteller at avgjørelsen ikke har vært enkel. Ved å ikke gjennomføre rustesting av alle, risikerer UP selvfølgelig at enkelte som burde vært stoppet, slipper unna.

– Det er et dilemma vi har avveid. Men nå har vi altså kommet frem til at vi ikke tester alle. Vi gjør rett og slett en vurdering av hver enkelt fører, og da blir det noen som glipper, særlig ved lavpromille. Men vi mener det er riktig å prioritere smittevern.

UP-sjef Steven Hasseldal forteller at politiet ikke lenger vil gjennomføre rustesting av alle de stanser. Foto: Vilde Elgaaen/NRK

– Ikke fritt frem

Håpet er å holde flest mulig polititjenestemenn på jobb.

– Det er innført en rekke tiltak i politiet for å begrense smittefaren. Det er i tråd med dette vi nå gjør begrensninger.

Hasselblad understreker at det ikke vil være fritt frem på veiene likevel.

– Vi kommer fortsatt til å stoppe bilister og holde kontroller. Tjenestemennene ute på veien gjør vurderinger og de har et godt blikk, så det er ikke fritt frem. Vi kommer fortsatt til å være ute på veiene og være aktive.

– Vi håper ikke dette får store konsekvenser selvfølgelig, konkluderer Hasselblad.