Det er sendt ut farevarsel på gult nivå for kraftige vindkast i Sør-Norge onsdag.

Uværet vil etter hvert bevege seg nordover og treffe både Midt- og Nord-Norge.

I Bodø meldes det om vind opp i 23 meter per sekund torsdag. Skulle dette slå til, ligger det an til den kraftigst målte vinden på flere år på målestasjonen i Bodø.

Vindstyrke over 24,5 meter i sekundet tilsvarer full storm.

Vindkastene er meldt å komme opp i 34 meter per sekund.

– I morgen kommer lavtrykket inn mot Sør-Norge, men prognosene er usikre, forteller meteorolog Eldbjørg Moxnes.

Hun forklarer at lavtrykket som nå ventes, ikke er et klassisk lavtrykk. Det fører med seg usikkerhet når været skal meldes.

Det er sendt ut farevarsel for store deler av Sør-Norge. Foto: Skjermdump / twitter.com

Helt ferskt lavtrykk

– Lavtrykkene vi vanligvis får inn over våre landområder dannes gjerne et stykke unna. Deretter fraktes de over Atlanterhavet og beveger seg mot oss.

Moxnes forteller at lavtrykket som nå ventes dannes rett utenfor kysten av Vestlandet. Det gjør at meteorologene har lite prognoser å bygge varslene på, ettersom lavtrykket er helt ferskt.

Meteorolog Eldbjørg Moxnes beskriver et unormalt lavtrykk Foto: Privat

Prognosene viser derfor store variasjoner i nedbørsmengde og vindstyrke.

– Men vi ser at det er et relativt kraftig lavtrykk med potensial for en god del vind, opp i sterk kuling til liten storm.

Mye usikkerhet

– Det er foreløpig ikke sendt ut farevarsel for Nord-Norge når det er såpass mye usikkerhet rundt varselet, forklarer Moxnes.

– Er det slik at varslene heller ligger litt over det man kan forvente, som en slags føre var?

– Nei, det som legges ut som prognoser og det vi varsler av farevarsler, er det vi anser som mest sannsynlig. Også prøver man heller å gi folk informasjon om at det er usikkert og kan gå begge veier.