Siden 2020 er det registrert minst sju hendelser hvor gjenstander har falt ned. Det går fram av et brev fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Direktoratet krever nå at problemene ved vindkraftverket blir løst innen midten av oktober.

Seksjonssjef Anne Johanne Kråkenes sier at NVE ser alvorlig på situasjonen.

– Vi registrerer gjentakende fallende gjenstander fra turbinene knyttet til sterk vind. Dette skal ikke skje.

Ånstadblåheia vindkraftanlegg ligger i Sortland kommune i Nordland og består av 14 vindturbiner.

Vindkraftverket produserer rundt 140-150 gigawattimer i året. Det tilsvarer det årlige energiforbruket til om lag 7500 norske husstander.

Daglig leder i Ånstadblåheia Vindpark, Noor Nooraddin, bekrefter problemene ved vindkraftverket.

– Vær og vind i Vesterålen er nok noe av det tøffeste man kan utsette slikt maskineri for.

Har ikke skjedd før

Kråkenes i NVE beskriver situasjonen som har oppstått ved vindkraftanlegget i Sortland som uvanlig.

Et vindkraftanlegg plassert på kysten av Nord-Norge må kunne tåle mye vær og vind.

Likevel har altså sterk vind og is som faller ned ført til at deksel, paneler og andre deler faller ned på bakken.

Ifølge NVE tilsier situasjonen at anlegget på Ånstadblåheia verken er i tilfredsstillende driftssikker stand eller dimensjonert for å operere sikkert. Foto: Michael Ulriksen

– Ut fra den informasjonen vi sitter på nå, kjenner vi ikke til at dette er en problemstilling ved andre vindkraftanlegg. Vi har delvis stanset anlegg tidligere, men ikke på grunn av fallende gjenstander eller manglende vedlikehold, sier seksjonssjefen i NVE.

Kan være farlig

Ifølge NVE tilsier situasjonen at anlegget verken er i tilfredsstillende driftssikker stand eller dimensjonert for å operere sikkert.

– De har gjort noen utbedringer. Men vi konstaterer er at det fortsatt oppstår uønskede hendelser. Når det da blir gjentakende, blir det forsterkende. Det er derfor det er viktig at de tar tak i forholdene, sier Kråkenes.

At gjenstander faller ned kan skape farlige situasjoner for mennesker og dyr som ferdes i Ånstadblåheia.

– Omstridt anlegg

Tirsdag skriver avisen Bladet Vesterålen på lederplass at det haster å få fikset vindturbinene, som skal kunne takle nordnorsk vind.

– De siste to årene har det ikke vært trygt å ferdes på fjellet. Selv om anlegget nå blir rustet for framtida, og området rundt trygt, er omdømmet skadet.

Det sier Morten Berg-Hansen, som er redaktør i avisen.

I Sortland kan du så vidt se vindmøllene i det fjerne, oppe på Ånstadblåheia. Foto: Kai Jæger Kristoffersen / NRK

Han forteller at mange var skeptisk til å bygge vindkraftanlegget på Ånstadblåheia. Spesielt med hensynet til naturen i området. Men også frykt for iskast vinterstid, og sikkerheten for brukerne av alpinanlegget i Ånstadblåheia.

Berg-Hansen synes det kan virke som om værforholdene har overrasket både eier Fortum og produsent Vestas.

Han forteller at i flere tilfeller har deler av plastdekselet på kjøleanlegget på turbinene løsnet og falt ned.

– Det viste seg at dekslene ikke var laget for så tøffe forhold som det tidvis kan være på Ånstadblåheia. Vi som bor her har nå ei soleklar forventning om at de rydder opp, sier han.

– Sikkerhet viktigst

20 teknikere er nå i sving med å montere de nye dekslene ved vindkraftanlegget. Daglig leder Noor Nooraddin i Fortum sier at sikkerheten har høyeste prioritet.

– Vi har overvåket situasjonen nøye og har hele tiden hatt løpende dialog med NVE, kommunen og alpinanlegget, sier han.

Ånstadblåheia vindpark Ekspandér faktaboks Vindkraftanlegget er delvis eid av Energy Infrastructure Partners (EIP) og Fortum, og det er Nordkraft som drifter den.

Nordkraft står for den daglige driften av vindparken på vegne av Fortum. I tillegg leverer de vindteknikere for drift av turbinene på oppdrag fra turbinleverandøren Vestas. Kilde: Ånstadblåheia vindpark

Han forteller at utfordringen har vært et deksel på toppen av turbinen ikke har tålt de ekstreme værforholdene i Vesterålen.

– Samtidig tok det noe tid å finne årsaken til feilen som har oppstått. Nå er utbedringene i full gang, og arbeidet som gjøres nå vil sørge for at turbinene er sikret ut sin levetid. Selv om jobben er ressurskrevende, kommer vi til å være i mål i god tid før fristen til NVE, sier han.