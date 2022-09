I juli opplevde Nord-Norge sin nest våteste juli siden 1900.

I august har farevarslene om flom og voldsomme nedbørsmengder stått i kø.

– Jeg kan ikke huske en våtere sommer. Den rekordvåte sommeren gjør at jordene oversvømmes, gresset råtner og jorda ødelegges av dype kjørespor. Noen bønder har bare hatt en slått i år.

Det sier bondelagsleder Trond Bjørkås i Nordland. Nå setter han sin lit til en tørr september. men han er ikke overoptimistisk.

– For mange vil det ta år før vi er tilbake til normalen.

Den aller våteste værstasjonen i august var Lurøy i Nordland med 597,6 mm nedbør. Det er 173 prosent mer nedbør enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt, som i dag la fram månedsstatistikken for august.

Ikke ideelle forhold for å slå gress. Slik så det ut i Vefsn i Nordland tidligere i sommer. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

20 prosent mer nedbør

Det har blitt registrert både varme- og nedbørrekorder i august i år. For hele landet sett under ett kom det 20 prosent mer nedbør enn normalt.

I en rapport klassifiserer Meteorologisk institutt august som «normal, kjølig» i deler av Vestland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. I store deler av Østlandet og Sørlandet blir måneden derimot betegnet som «varm».

Godt kledd for lek i regn og på trampolina. Foto: KNUT BLIXE VALBERG

Vest i Troms og Finnmark var måneden henholdsvis «normal, varm» og «varm». I deler av Øst-Finnmark blir temperaturene betegnet som ekstremt varme.

Den høyeste maksimumstemperaturen i løpet av måneden var 30,8 ℃. Den ble registrert i Drammen 11. august. Derimot ble den laveste temperaturen målt i Folldal i Innlandet, og var på -4,6 ℃.

Illustrasjon: met

For hele Norge sett under ett kom det 20 prosent mer nedbør enn normalt i august. Det kommer av at det var svært mye regn i store områder fra Nord-Trøndelag til Finnmark. Det var også mye nedbør på Vestlandet og i Innlandet, mens det i resten av Sør-Norge var tørrere enn normalt.

Fra Forsan i Steigen, med utsikt mot Hamarøy. Foto: Randi K. Sivertsen

Den aller våteste værstasjonen i august var Lurøy i Nordland med 597,6 mm nedbør. Det er 173 prosent mer nedbør enn normalt, ifølge Meteorologisk institutt.