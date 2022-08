Bønder fortviler: Maten til dyrene har begynt å råtne

Gårdbruker Steffen Daleng ser med bekymring på jordene sine.

– Det ser mørkt ut, sier han.

Det har vært rekordvått i juli i nord, ifølge Meteorologisk institutt. 10 stasjoner i Nordland og Troms og Finnmark fikk ny månedsrekord for nedbør forrige måned.

Det er faktisk bare én juli som har vært våtere, siden 1900.

Lurøy på Helgeland var den tredje våteste stasjonen i landet med 349,5 mm. Her falt det hele 96 prosent mer nedbør enn normalt.

Daleng har enda over 50 mål han enda ikke har fått slått.

Årsaken er alt regnet i sommer.

Jorda bærer dårlig. Det gjør at maskinene kjører seg fast.

– Vi kjørte ned slåmaskinen, og til slutt rundballepressa.

– Det har vært vanskelig. Vått og utrivelig, sukker han.

Ikke ideelle forhold for å slå gress. Slik så det ut i Vefsn i Nordland mandag kveld. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

Han tar opp litt gress.

– Det har begynt å bli brunt i rota. Det er tegn på at gresset er ferdigvokst, og at forråtningsprosessen er i gang i rota. Da vil næringa forsvinne fort.

Mye av gresset står her og råtner bort for dere?

– Ja, det er det som skjer. Det råtner rett og slett på rot.

Store økonomiske konsekvenser

Leder i Nordland bondelag, Trond Bjørkås, er bekymret.

Trond Bjørkås er leder i Nordland bondelag. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

– Dette gresset skulle vært slått for en måned siden, sier han.

– Dette får store økonomiske konsekvenser.

Det er ikke først og fremst volumet som er problemet hvis man får det i hus. Men kvaliteten blir så dårlig at man må bruke mer penger på kraftfôr.

– I Nordland pleier vi normalt sett å være ferdig cirka 1. juli.

– Men nå er det flere tusen mål som står og ikke blir slått, fordi jorda er for bæresvak. Utstyret synker når vi går ut. Vi får ikke høstet.

Gårdbruker Steffen Daleng (til venstre) står her sammen med leder i Nordland bondelag, Trond Bjørkås. Foto: Ole-Christian Olsen / NRK

For sent å berge den beste kvaliteten

Utfordringen gjelder mange steder i Nord-Norge.

Helt i nord forteller bondelagsleder Lise Kaldahl Skreddernes om tilsvarende utfordringer.

Hun er verdens nordligste melkebonde, og bor i Bekkarfjord i Finnmark.

– Mange sliter med å få inn gresset. Det er klart det er en bekymring knyttet til det. Kvaliteten på fôret blir dårligere for hver dag det står ute.

Nå er vi så langt utpå sommeren at det er for sent for den beste kvaliteten.

– Man må kompensere med dyrere kraftfôr. Selv med det retter man ikke helt opp i dette, sier Skreddernes.

Både hun og hennes kollega Tone Rubach – leder i Troms bondelag, påpeker at det er lokale forskjeller. Noen har klart seg bedre enn andre.

Spesielt gjelder det dem som kom seg i gang tidlig, og som klarte å få gresset inn før det begynte å regne annenhver dag, sier Rubach.

Krevende flere steder i landet også

Også Vestlandet har hatt en veldig våt vekstsesong så langt.

Flere har enda ikke fått fullført første slått, flere uker etter at man normalt skal være ferdig.

– Nå er jorda så metta med vann at det gjør det svært krevende å komme utpå for å høste, forteller Bodhild Fjelltveit som er andre nestleder i Norges Bondelag.

Mengden gress er mange steder forholdsvis normal, men kvaliteten blir også her dårligere for hver dag som går uten at det blir høstet.

Bodhild Fjelltveit, andre nestleder i Norges Bondelag. Foto: Karl Erik Berge

– Enkelte steder er mengden gress betydelig mindre enn normalår på grunn av lave temperaturer som gjør at gresset vokser saktere.

Det blir også krevende beiteforhold når det er så bløtt i jorda.

– Jorda blir opptråkka og dyrene skitten.

I Agder og Telemark melder de om at det er veldig tørt, og avlingene er derav dårlige.

Det gjør situasjonen krevende.

Ellers i landet fortoner situasjonen seg slik: