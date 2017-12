Ung mann opereres med alvorlige buk- og bruddskader etter møteulykke

Oppdatert: En ung mann er inne til operasjon, og kirurg vurderer fortløpende om han skal sendes videre.

– For øyeblikket er situasjonen hans stabil, men han har bruddskader og skader i buken som er beskrevet som alvorlige, opplyser traumeleder kirurg Jarle Norstein ved Helgelelandssykehuset Sandnessjøen.

Mannen ble skadd i forbindelse med en møteulykke mellom to kjøretøy på fylkesvei 76 på strekningen Skillebotn–Brenna.

Den skadde er den samme personen som tidligere torsdag kveld måtte skjæres ut fra et av kjøretøyene etter å ha sittet fastklemt i en av de involverte bilene.

– Personen er fraktet videre med ambulansehelikopter. Personer er hardt skadd, sa operasjonsleder Marius Skålvoll i Nordland politidistrikt til NRK tidligere torsdag kveld.

Uklart hva som har skjedd

Etter det NRK kjenner til er den skadde flydd til Helgelandssykehuset i Sandnessjøen. De kan foreløpig ikke gi noen opplysninger om den skadde personen.

– I kveld har vi drevet etterforskning for å finne ut hva som har skjedd, men hendelsesforløpet er det for tidlig å si noe om foreløpig, sier Marius Skålvoll.

Politiet har sikret det de kan av bevis og bilder.

NRK kjenner ikke til om det er flere skadde i forbindelse med ulykken og det øvrige skadeomfanget.

Måtte skjære løs person fra bil

Klokken 17:44 torsdag kveld fikk politi og brann melding om ei ulykke på fylkesvei 76 øst for Brønnøysund. Da brannvesenet kom frem til stedet måtte de bistå for å få en av personene ut av et kjøretøy på stedet.

– Brannvesenet måtte åpne karosseriet for å få en person ut av bilen. Brannvesenet og politiet er fremdeles på stedet, sier brannmester Jon Harald Løkås i 110-sentralen Bodø.

Som følge av ulykken er fylkesvei 76 stengt på strekningen Skillebotn-Brenna melder Vegtrafikksentralen.